ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція з'ясовує обставини загадкової смерті 4-річних двійнят в Одесі

Новость на русском →
Одеса, Вівторок 16 травня 2023 12:18
Поліція з'ясовує обставини загадкової смерті 4-річних двійнят в Одесі Фото: поліція з'ясовує обставини загадкової смерті 4-річних двійнят в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі від отруєння невідомою речовиною померли двійнята. Дітям - хлопчику та дівчинці - було по 4 роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Одеської області 16 травня.

Про те, що за місцем мешкання помер 4-річний хлопчик, а його сестра - через кілька годин в реанімаційному відділенні, 14 травня до поліції повідомили лікарі.

Правоохоронці попередньо встановили, що напередодні дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло - покликала медичну сестру.

"Однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку". На жаль, хлопчик помер до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі. Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною", - йдеться в повідомленні.

Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою "нещасний випадок") та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. В рамках розпочатих проваджень, призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей. Слідство у справі триває.

Як повідомлялося, у Миколаєві під час розваг на батуті сталася трагедія із 4-річною дитиною. Він загинув, заплутавшись у петлях атракціону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна