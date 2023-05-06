В Одесі чоловік зірвав прапор України з будинку: причина просто шокує

Деталі інциденту

Подія сталася на вулиці Сєрова, а зловмисник - мешканець цього будинку.

Правоохоронці під час моніторингу інтернет-мережі знайшли відео, на якому зафіксовано, як чоловік зриває прапор з фасаду багатоквартирного будинку.

Тому поліцейські вирішили навідалися до нього "в гості".

Причина вчинку

За словами чоловіка, прапор, встановлений сусідами, затуляв об’єктив його зовнішньої відеокамери для огляду господарського приміщення.

Він нібито неодноразово просив зняти його, а потім розізлився і зробив це сам.

За фактом наруги над державним прапором відкрито провадження (ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України). Триває слідство.

На самому ж відео видно, що чоловік не знімає прапор, а силою зриває. Поведінка чоловіка шокувала місцевих жителів.