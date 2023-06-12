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В Одесі до берега моря прибило старовинну візантійську амфору. Ось фото артефакту

Переселенці з Херсону знайшли візантійську амфору на березі моря в Одесі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

На одеському пляжі Ланжерон переселенці з Херсону знайшли візантійську амфору. Науковці припускають, що артефакт вимило з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля. Знахідку передали Херсонському музею.

Про це повідомив Херсонський обласний краєзнавчий музей у Facebook.

Знахідку прибило до берега моря

"Цими днями переселенці з Херсону на одеському пляжі рятували прісноводних черепах. І раптом побачили незвичну посудину, що наближалася до пляжу. Виловивши її з води, Юрій Пословський (історик за фахом) зрозумів, що це візантійська амфора", - йдеться у повідомленні.

Згадавши про пограбований краєзнавчий музей у рідному місті, переселенці вирішили подарувати артефакт Херсону.

Амфору перевезли до місця призначення і згодом вона займе гідне місце в експозиції.

Родина Пословських знайшла амфору на пляжі Ланжерон в Одесі (фото: Facebook.com/Херсонський обласний краєзнавчий музей)

Які версії появи амфори на пляжі Одеси

Важка глиняна амфора не потонула завдяки пробці, що утворилася у горловині посудини, заявляють фахівці.

"Можемо тільки здогадуватися, була вона вимита з підтопленої прибережної зони чи з потонулого корабля. В будь-якому випадку щедра південна земля поділилася з херсонцями своїми скарбами", - кажуть музейники.

Додамо, що у таких амфорах у Візантійській імперії зберігали вино або оливкову олію. Отвір закорковували воском або смолою. Вік конкретно цієї знахідки науковці поки не визначили. Втім очевидно, що її виготовили за часів Візантії, а це період між 395 і 1453 роками.

Директорка Херсонського краєзнавчого музею приймає амфору (фото: Facebook.com/Херсонський обласний краєзнавчий музей)

Зазначимо, що торік в Одесі під час облаштування окопів бійці територіальної оборони знайшли античні амфори, датовані приблизно 4-5 ст. до н.е. Артефакти передали Одеському археологічному музею НАН України.

Раніше ми розповідали про те, що у храмі під Тернополем знайшли капсулу часу.

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