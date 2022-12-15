На Одещині рятувальники потужно знешкодили протикорабельну міну (відео)

Як нейтралізували міну

У гирлі річки Дунаю в Одеській області морські прикордонники виявили протикорабельну міну, яка дрейфувала на поверхні води. Вони не допустили її зіткнення з іншими плавальними засобами.

"Чергову морську міну штормове Чорне море винесло цього разу в гирло Дунаю. Морські прикордонники організували спостереження, не допускаючи наближення населення до небезпечного району", - написав Назаров.

Після цього до справи взялися служби розміновування. Рятувальники ДСНС знешкодили міну у віддаленому місці та показали відео, як це відбувається.