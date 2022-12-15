В Одесской области спасатели мощно обезвредили противокорабельную мину (видео)

Как нейтрализовали мину

В устье реки Дуная в Одесской области морские пограничники обнаружили противокорабельную мину, дрейфующую на поверхности воды. Они не допустили столкновения с другими плавательными средствами.

"Очередную морскую мину штормовое Черное море вынесло в этот раз в устье Дуная. Морские пограничники организовали наблюдение, не допуская приближения населения к опасному району", - написал Назаров.

После этого за дело взялись службы разминирования. Спасатели ГСЧС обезвредили мину в отдаленном месте и показали видео, как это происходит.