RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одесской области спасатели мощно обезвредили противокорабельную мину (видео)

Сотрудники ГСЧС разминируют территорию (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Одесском регионе в устье Дуная обнаружили самотечную противокорабельную мину. Для того чтобы от нее никто не пострадал, взрывчатку обезвредили.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале.

Как нейтрализовали мину

В устье реки Дуная в Одесской области морские пограничники обнаружили противокорабельную мину, дрейфующую на поверхности воды. Они не допустили столкновения с другими плавательными средствами.

"Очередную морскую мину штормовое Черное море вынесло в этот раз в устье Дуная. Морские пограничники организовали наблюдение, не допуская приближения населения к опасному району", - написал Назаров.

После этого за дело взялись службы разминирования. Спасатели ГСЧС обезвредили мину в отдаленном месте и показали видео, как это происходит.

Известно, что в результате обстрелов россиян в Черном море погибло много дельфинов. Животные просто выбрасываются на берег.

Смотрите также, как в Киеве спасали женщину с собакой, которая провалилась под лед с собакой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассГСЧСприкордонники