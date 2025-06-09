На Одещині помітили найбільшого метелика Європи: чому побачити його - велика удача?

Де побачили найбільшого метелика Європи

Неймовірного та рідкісного метелика побачили поблизу села Баштанків Подільського району, на півночі Одеської області. Назва найбільшого метелика в Європі - Сатурнія велика (Saturnia pyri), також його називають павиноочка грушева або сатурнія грушева.

Сатурнія - найбільший метелик у Європі, який має розмах крил до 15 сантиметрів. Його крильця прикрашені "очима" і саме через це метелик має ще одну назву - "павине око". Колір крил буро-сірий.

Сатурнія велика (фото: facebook.com/sw.dei)

Чому побачити Сатурнію - велика удача?

Цей вид метеликів теплолюбний і не переносить тривалих морозів. Його поява в Одеській області, за словами екологів, - не лише рідкісна, але й надзвичайно цінна подія для фахівців та шанувальників дикої природи.

Сатурнія велика занесена до Червоної книги України в статусі "вразливий вид". Її популяції зберігаються завдяки пасивній охороні в заповідниках.

Що відомо про цей рідкісний вид

Найчастіше побачити Сатурнію можна в травні-червні, але цей вид метеликів активний здебільшого вночі. Самці часто літають й вдень. З червня до серпня метелик перебуває у стадії гусениці, а зимує лялечкою.

Поширений цей метелик у Північно-Західній Африці, на Кавказі, в Малій Азії та Ірані. В Україні чисельність незначна, але є майже всюди, крім Полісся. Найчастіше зустріти Сатурнію велику можна на півдні країни, оскільки там найкраща природа для цього виду.

До речі, за незаконне добування, знищення або пошкодження особин цього виду на території України передбачений штраф.