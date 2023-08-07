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Очно или онлайн: в Минобразования назвали области, где студенты будут вынуждены учиться дома

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Понедельник 07 августа 2023 15:34
Очно или онлайн: в Минобразования назвали области, где студенты будут вынуждены учиться дома В каких областях Украины студент будут учиться онлайн (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Совсем скоро в Украине начинается новый учебный год в университеты отправятся тысячи студентов. Прошлый учебный год был для многих сложным, части студентов пришлось учиться онлайн. В МОН назвали области Украины, где в следующем учебном году будут офлайн-занятия, а где снова будет онлайн.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в интервью для "Факты", вузам рекомендуется переходить на очное обучение.

По словам Винницкого, длительное обучение онлайн негативно влияет на качестве образования. И хотя вузам рекомендуют переходить на офлайн-формат, безопасность остается главным приоритетом. Все учреждения образования обязаны иметь надежные укрытия.

Очное (офлайн-формат) обучения рекомендован на тех территориях, где нет опасности артиллерийских обстрелов или С-300.

"И Минобразования, и государство работают над тем, чтобы помочь учебным заведениям обеспечить наличие обустроенных укрытий. Хоть это и не всегда удается. Есть разного рода возможности, города и заведения", - сказал замминистра.

Он назвал города, где на данный момент офлайн обучение студентов невозможно, даже при наличии хороших укрытий.

"Я хочу ответственно заявить, что речь не идет о Запорожье, о Харькове, очевидно, о Николаеве и Херсоне, и даже не об Одессе. Но Киев, Тернополь, Винница, Франковск, Львов и так далее, где есть периодические тревоги, но непосредственной угрозы артиллерии или наземных действий нет, мы рекомендуем выходить в офлайн", - подчеркнул Винницкий.

Также названы причины, которые снижают качество образовательного процесса:

  • Отсутствие эффективной обратной связи с преподавателями
  • Большой объем домашних заданий
  • Технические проблемы
  • Недостаточное обеспечение учащихся и учителей компьютерной техникой
  • Нехватка общения
  • Отсутствие получения действенного практического опыта

Кстати, ранее мы писали о том, в какую сумму обойдется родителям собрать ребенка в школу.

А еще рассказывали о том, как будут учиться дети в Киевской области с 1 сентября.

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