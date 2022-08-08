Как очистить ТЭН от накипи и продлить "стиралке" жизнь: бюджетные эффективные средства
По мере длительности службы стиральной машины ее нагревательный элемент (ТЭН) атакует накипь, известковые отложения, что ухудшает работу и может привести к поломке техники. Для очистки детали можно покупать специальные очистительные средства, или экономный вариант - использовать подручные.
Как почистить "стиралку" от накипи копеечными средствами - читайте в материале ниже.
Так как вода, что поступает в машинку при стирке, нередко жесткая и со значительным количеством примесей, элементы техники подвергаются негативному влиянию, что сказывается на их работе и сокращает срок эксплуатации.
Чтобы избавиться от накипи, что образуется на ТЭНе, и для профилактических мер можно использовать лимонную кислоту, пищевую соду, уксус - они есть буквально в каждом доме.
Способы применения таких подручных средств для очистки стиральной машины в домашних условиях описаны производителем бытовой техники одной из популярных ТМ. Устраняя накипь с элементов и удаляя плесень с грибками, и своевременно заботясь о машинке, можно существенно продлить ей "жизнь".
Очистка с помощью уксуса и пищевой соды
- 1-2 чайные ложки воды добавляем к 3 столовым ложкам бикарбоната соды и перемешиваем до образования густой пасты.
- Полученную смесь отправляем в ящик для моющего средства.
- В барабан наливаем 250 миллиграмм белого уксуса.
- Затем включаем "холостую" стирку, выбирая температурный режим 60 градусов.
Работа этих двух ингредиентов позволяет уничтожить загрязнения и остатки, а также нейтрализовать неприятные запахи в стиралке. К тому же уксусная кислота применяется в борьбе с накипью и налетами.
Чистка с помощью кристаллов соды
- В барабан добавляем 500 грамм чистых кристаллов соды.
- Включаем машинку на самый длинный цикл с самой высокой температурой.
Кристаллы соды обладают хорошей способностью растворять жир, сдвигать пятна и смывать неприятные запахи, а данная процедура позволит очистить и "освежить" вашу стиралку.
Чистка с помощью лимонной кислоты
- 25-30 грамм "лимонки" насыпаем в ящик для стирального порошка.
- Включаем машинку "в холостую" на максимальной температуре и самом длительном режиме стирки.
- Уже после нужно осмотреть барабан, шланг для слива, манжеты, чтобы проверить, не остались ли частицы накипи.
Такой способ желательно применять не часто - можно примерно 1 раз в квартал.
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