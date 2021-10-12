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Как очистить салон машины от шерсти животных: лайфхак для автомобилистов

Автор: Тетяна Самарук

В салоне автомобиля избавиться от шерсти животных можно своими силами, потратив при этом минимум средств. Чтобы решать эту проблему, нужен самый дешевый кондиционер для белья, распылитель и домашний пылесос.

Об этом пишет "Автовзгляд".

Как избавиться от шерсти

Так, нужно пропылесосить обивку автомобиля, после чего обрызгать проблемные места раствором кондиционера для белья и воды. Оба компонента берутся в равных частях и заливаются в распылитель. После 5-10 минут, шерсть подсохнет и убрать ее станет намного легче.

Кроме того, отмечается, что кондиционер для белья также отлично справляется с пятнами на торпедо и в отделке салона. Если залить колпачок этого бюджетного и универсального средства в бак стеклоомывателя, обычная вода начинает гораздо лучше убирать грязь с лобового стекла.

Как разрешается перевозить домашних животных:

  • мелких животных в корзинах, сумках со сплошным дном;
  • птиц в клетках;
  • собак в намордниках при наличии поводка, при условии, что животное не пачкает салон и располагается на полу;
  • при наличии подстилки на сиденье (при перевозке в такси).

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