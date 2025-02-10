Очищає та сприяє зниженню ваги. Просто додайте чайну ложку цього у воду і випийте вранці

Чи знали ви, що є напій, який не тільки ефективно зволожує організм, але й допомагає очистити кишечник і організм від токсинів і непотрібних продуктів обміну?

Про що саме йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Який напій допоможе схуднути та очистити організм

Солона вода природним чином бореться із запорами та метеоризмом, а також допоможе вам схуднути.

Вода з сіллю ефективно зволожує організм, підтримує травлення, полегшує дефекацію та очищає організм від токсинів. Вживання її натщесерце перед їжею знижує апетит, що може допомогти схуднути.

Для приготування знадобляться всього два інгредієнти: вода і сіль. Однак не всім подобається смак солоної води. Тому для її полегшення можна додати в напій невелику кількість лимонного соку.

Як приготувати такий напій?

Для приготування солоної води вам знадобляться всього 2 інгредієнти: 1 чайна ложка гімалайської або морської солі, 1 літр теплої води.

Вам треба ретельно розчинити сіль в теплій воді. Пити по одній склянці вранці, натщесерце, за півгодини до їжі.

Найкраще використовувати очисну терапію протягом 1 тижня або тимчасово у разі проблем з травленням або запору. Після вживання напою спорожнення кишечника зазвичай відбувається протягом півгодини, і це може відбуватися кілька разів протягом дня. З цієї причини краще залишатися в місцях з легким доступом до туалету.

Під час лікування, особливо в жарку погоду, не забувайте пити додаткову велику кількість води, принаймні 2 літри на день, що добре зволожить організм і полегшить процес очищення.

Якими властивостями володіє гімалайська сіль?

Для приготування солоної води найкраще використовувати гімалайську або морську сіль. Кухонна сіль проходить хімічну очистку і висушується при дуже високих температурах (до 650 градусів Цельсія), що позбавляє її багатьох цінних властивостей.

З іншого боку, гімалайська сіль є необробленою та нерафінованою, хоча, як і кухонна сіль, вона має приблизно 97% чистоти. він складається з хлориду натрію (NaCl) і містить невелику кількість мікроелементів, включаючи залізо, що надає йому характерний рожевий колір, а також натрій, магній, калій, цинк і кальцій.

Протипоказання до вживання води з сіллю

Вживання солоної води натщесерце може викликати нудоту і блювоту. Вода з сіллю також може значно підвищити рівень натрію в організмі, тому її не слід пити людям, які щодня споживають велику кількість солоних закусок, оброблених продуктів, таких як м’ясо чи сир, або готових страв швидкого приготування.

Порушення водно-електролітного балансу можуть викликати такі симптоми, як м’язові судоми, слабкість, оніміння кінцівок або проблеми з серцем.