Очищает и способствует снижению веса. Просто добавьте чайную ложку этого в воду и выпейте утром

Знали ли вы, что есть напиток, который не только эффективно увлажняет организм, но и помогает очистить кишечник и организм от токсинов и ненужных продуктов обмена?

О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Какой напиток поможет похудеть и очистить организм

Соленая вода естественным образом борется с запорами и метеоризмом, а также поможет вам похудеть.

Вода с солью эффективно увлажняет организм, поддерживает пищеварение, облегчает дефекацию и очищает организм от токсинов. Употребление ее натощак перед едой снижает аппетит, что может помочь похудеть.

Для приготовления понадобятся всего два ингредиента: вода и соль. Однако не всем нравится вкус соленой воды. Поэтому для ее облегчения можно добавить в напиток небольшое количество лимонного сока.

Как приготовить такой напиток?

Для приготовления соленой воды вам понадобятся всего 2 ингредиента: 1 чайная ложка гималайской или морской соли, 1 литр теплой воды.

Вам надо тщательно растворить соль в теплой воде. Пить по одному стакану утром, натощак, за полчаса до еды.

Лучше всего использовать очистительную терапию в течение 1 недели или временно в случае проблем с пищеварением или запора. После употребления напитка опорожнение кишечника обычно происходит в течение получаса, и это может происходить несколько раз в течение дня. По этой причине лучше оставаться в местах с легким доступом к туалету.

Во время лечения, особенно в жаркую погоду, не забывайте пить дополнительное большое количество воды, по крайней мере 2 литра в день, что хорошо увлажнит организм и облегчит процесс очищения.

Какими свойствами обладает гималайская соль?

Для приготовления соленой воды лучше всего использовать гималайскую или морскую соль. Поваренная соль проходит химическую очистку и высушивается при очень высоких температурах (до 650 градусов Цельсия), что лишает ее многих ценных свойств.

С другой стороны, гималайская соль является необработанной и нерафинированной, хотя, как и поваренная соль, она имеет примерно 97% чистоты. Она состоит из хлорида натрия (NaCl) и содержит небольшое количество микроэлементов, включая железо, которое придает ему характерный розовый цвет, а также натрий, магний, калий, цинк и кальций.

Противопоказания к употреблению воды с солью

Употребление соленой воды натощак может вызвать тошноту и рвоту. Вода с солью также может значительно повысить уровень натрия в организме, поэтому ее не следует пить людям, которые ежедневно потребляют большое количество соленых закусок, обработанных продуктов, таких как мясо или сыр, или готовых блюд быстрого приготовления.

Нарушение водно-электролитного баланса могут вызвать такие симптомы, как мышечные судороги, слабость, онемение конечностей или проблемы с сердцем.