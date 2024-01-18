У метро Києва розказали, коли відкриють закриті станціїї "синьої гілки"

Що відбувається зараз з ремонтом тунелю

Очільник київського метрополітену Віктор Брагінський розповів, що зараз на закритій ділянці столичної підземки науковці проводять вишукувальні роботи: геологію, геодезію. За його словами, вони працюють над встановленням причин, чому така ситуація склалася раптово.

"Так, багато тріщин з'явилося одночасно, і наші служби самостійно не могли зупинити їх. Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо", - повідомив він.

Коли полагодять тунель та відкриють шість закритих станцій

Брагінський наголошує, що ремонт має бути закінчений, як і повідомлялося раніше - за півроку.

"Там дуже складна ділянка - дуже багато мереж, які треба усунути. Більш ніж 120 кабелів Київпастрансу, Київсвітла, водоканалу, ДТЕК, Укртелекому треба перенести в інші місця й лише після цього працювати. Проаналізувавши весь необхідний фронт робіт, будівельники сказали, що вкладуться в шість місяців", - сказав начальник метро Києва.