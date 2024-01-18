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У метро Києва розказали, коли відкриють закриті станціїї "синьої гілки"

Фото: Коли відкриють закриті станції "синьої " гілки метро в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 8 грудня закрили шість станцій метро на "синій гілці" через затоплення тунелю. Так, "Либідська" стала тимчасово кінцевою, як і колись.

Коли відкриють шість станцій підземки післ яремонту, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на LB.ua.

Що відбувається зараз з ремонтом тунелю

Очільник київського метрополітену Віктор Брагінський розповів,  що зараз на закритій ділянці столичної підземки науковці проводять вишукувальні роботи: геологію, геодезію. За його словами, вони працюють над встановленням причин, чому така ситуація склалася раптово.

"Так, багато тріщин з'явилося одночасно, і наші служби самостійно не могли зупинити їх. Після того, як розкриють котлован і ми зможемо добратися до тунелю з поверхні, побачимо, чи є там гідроізоляція, чи є хімзакріплення ґрунтів тощо", - повідомив він.

Коли полагодять тунель та відкриють шість закритих станцій

Брагінський наголошує, що ремонт має бути закінчений, як і повідомлялося раніше - за півроку.

"Там дуже складна ділянка - дуже багато мереж, які треба усунути. Більш ніж 120 кабелів Київпастрансу, Київсвітла, водоканалу, ДТЕК, Укртелекому треба перенести в інші місця й лише після цього працювати. Проаналізувавши весь необхідний фронт робіт, будівельники сказали, що вкладуться в шість місяців", - сказав начальник метро Києва.

Нагадаємо, що в Києві у переході метро "Майдан Незалежності" впала стеля.

Читайте також, коли метро в Києві може запрацювати за різними прогнозами.

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