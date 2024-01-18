В метро Киева рассказали, когда откроют закрытые станции "синей ветки"

Что происходит сейчас с ремонтом тоннеля

Глава киевского метрополитена Виктор Брагинский рассказал, что сейчас на закрытом участке столичной подземки ученые проводят изыскательские работы: геологию, геодезию. По его словам, они работают над установлением причин, по которым такая ситуация сложилась внезапно.

"Да, многие трещины появились одновременно, и наши службы самостоятельно не могли остановить их. После того, как раскроют котлован и мы сможем добраться до тоннеля с поверхности, увидим, есть ли там гидроизоляция, есть ли химзакрепление грунтов и т.д.", - сообщил он.

Когда починят тоннель и откроют шесть закрытых станций

Брагинский отмечает, что ремонт должен быть закончен, как и сообщалось ранее – через полгода.

"Там очень сложный участок - очень много сетей, которые нужно устранить. Более 120 кабелей Киевпасстранса, Киевсвета, водоканала, ДТЭК, Укртелекома нужно перенести в другие места и только после этого работать. Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что уложатся в шесть месяцев", - сказал начальник метро Киева.