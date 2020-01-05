В очередной раз нарушили договоренность: боевики накрыли ВСУ минометным огнем

5 января на Донбассе боевики в очередной раз нарушили договор и пустили в ход запрещенное Минскими соглашениями вооружения. Об этом сообщает ООС в социальной сети Facebook.

"Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник в очередной раз нарушил режим прекращения огня", - указано в сообщении.

Отмечается, что утром врагом был совершен обстрел позиций вблизи населенного пункта Водяное минометами калибра 82 мм.

Также в посте указано, что вооруженные формирования Российской Федерации обязаны прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Боевики нарушили договоренность и накрыли ВСУ минометным огнем (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, что бойцы ВСУ уничтожили боевика "ДНР" по прозвищу Бэра. Предположительно, Свинарев скончался от тяжелых ранений 19 ноября 2019 года в Приазовье. Известно, что боевик родился 4 февраля 1982 года в Макеевке Донецкой области.