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Чергова трагедія: на Донбасі від кулі снайпера загинув 25-річний боєць

STYLERЖиття    16.01.2020 - 09:41
Чергова трагедія: на Донбасі від кулі снайпера загинув 25-річний боєць
На Донбасі загинув український боєць (Колаж РБК-Україна)

У мережі повідомили про загибель українського бійця на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі загинув український військовий Олексій Василевський. Йому було всього 25 років. Наш боєць загинув від випущеної кулі снайпера в ООС. Про це повідомив Віталій Чернявський на сторінці "Штабу національної захисту Кам'янське" у Facebook.

За словами Віталія, трагедія сталася близько 18:30 15 січня, боєць Збройних сил України (ЗСУ) загинув на позиції, яку захищав. Він був родом з Кам'янського Дніпропетровської області.

"Друзі чергова трагедія Кам'янського, сьогодні о 18.30 в зоні АТО\ООС від кулі снайпера загинув на позиції,Василевський Олексій Вікторович 1995 р. н. "Штаб національної оборони", - написав Віталій на сторінці.

Користувачі мережі відреагували на трагедію в коментарях.

  • Вічна Пам'ять Герою України!!
  • Вічна пам'ять!!!
  • Світла пам"ять Герою,співчуття батькам !!!!
  • Серце розривається від болю й злості... Сонечко згасло...
  • Вічна пам'ять.

Чергова трагедія: на Донбасі від кулі снайпера загинув 25-річний боєцьСкріншот коментарів

Нагадаємо, що нещодавно в Луганській області загинуло двоє українських військових. Один із загиблих - це 43-річний Сергій Рацун, який служив у 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Він був урожнцем села Москвитяновка Хмельницької області.

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