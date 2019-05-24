Очередная реформа вызвала негодование украинцев: все подробности

Коллаж РБК-Украина

Реформа художественных школ вызвала всеобщее возмущение

Реформа художественных школ вызвала всеобщее возмущение, особенно среди преподавателей и родителей. На сайте Кабмина уже даже появилась петиция, согласно которой хотят отменить изменения, внедренные Минкультом. Об этом информирует ТСН.

"Министерство культуры не совсем понимает состояние начальных школ, других творческих вузов", - говорит возмущенный лауреат многочисленных музыкальных конкурсов Илья.

Нововведения подразумевают под собой то, что количество занятий музыкой существенно сокращается. По старым программам пианист-первоклассник имел 6,5 часов музыки в неделю, теперь же только 5, включая хор и сольфеджио.

На профессиональную дисциплину отводится всего полтора часа. Преподаватели убеждены, что этого мало. "На первом году это не очень будет заметно. Но через четыре года, я посчитала, что у нас полностью падает уровень обучения", - считает директор детской музыкальной школы №28 Киева Светлана Сухомлинова.

Школа вполне может разработать свою учебную программу, однако в учреждениях боятся, что финансирование так и останется на уровне минимального количества уроков, а за остальное придется платить родителям.

Видео: (YouTube/ТСН)

В общем, нюансов у такой реформы достаточно много, однако педагоги не отчаиваются, надеятся, что все еще можно изменить.

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