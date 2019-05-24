ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чергова реформа викликала обурення українців: усі подробиці

STYLERЖиття    24.05.2019 - 14:53
Чергова реформа викликала обурення українців: усі подробиці
Колаж РБК-Україна

Реформа художніх шкіл викликала загальне обурення

Реформа художніх шкіл викликала загальне обурення, особливо серед викладачів і батьків. На сайті Кабміну вже навіть з'явилася петиція, згідно з якою хочуть скасувати зміни, впроваджені міністерством культури. Про це інформує ТСН.

"Міністерство культури не зовсім розуміє стан початкових шкіл, інших творчих вузів", - каже обурений лауреат численних музичних конкурсів Ілля.

Нововведення мають на увазі під собою те, що кількість занять музикою суттєво скорочується. За старими програмами піаніст-першокласник мав 6,5 годин музики на тиждень, тепер же тільки 5, включаючи хор і сольфеджіо.

На професійну дисципліну відводиться всього півтори години. Викладачі переконані, що цього мало. "На першому році це не дуже помітно. Але через чотири роки, я порахувала, що у нас повністю падає рівень навчання", - вважає директор дитячої музичної школи №28 Києва Світлана Сухомлинова.

Школа цілком може розробити свою навчальну програму, проте в установах бояться, що фінансування так і залишиться на рівні мінімальної кількості уроків, а за решту доведеться платити батькам.

Відео: YouTube/ТСН)

Загалом, нюансів у такої реформи досить багато, проте педагоги не зневіряються, сподіваються, що все ще можна змінити.

Нагадаємо, що в Росії випускників відправили в "останній шлях".

Раніше ми писали, що Ксенія Собчак переплутала гостя своєї програми"Обережно, Собчак" Леоніда Парфьонова з британським рок-музикантом Міком Джаггером.

У представництві ЄС заявили про необхідність негайної реформи СБУ МОЗ розпочинає перший етап трансформації екстреної меддопомоги
Новини України реформи
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся