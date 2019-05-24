Чергова реформа викликала обурення українців: усі подробиці

Реформа художніх шкіл викликала загальне обурення
Реформа художніх шкіл викликала загальне обурення, особливо серед викладачів і батьків. На сайті Кабміну вже навіть з'явилася петиція, згідно з якою хочуть скасувати зміни, впроваджені міністерством культури. Про це інформує ТСН.
"Міністерство культури не зовсім розуміє стан початкових шкіл, інших творчих вузів", - каже обурений лауреат численних музичних конкурсів Ілля.
Нововведення мають на увазі під собою те, що кількість занять музикою суттєво скорочується. За старими програмами піаніст-першокласник мав 6,5 годин музики на тиждень, тепер же тільки 5, включаючи хор і сольфеджіо.
На професійну дисципліну відводиться всього півтори години. Викладачі переконані, що цього мало. "На першому році це не дуже помітно. Але через чотири роки, я порахувала, що у нас повністю падає рівень навчання", - вважає директор дитячої музичної школи №28 Києва Світлана Сухомлинова.
Школа цілком може розробити свою навчальну програму, проте в установах бояться, що фінансування так і залишиться на рівні мінімальної кількості уроків, а за решту доведеться платити батькам.
Відео: YouTube/ТСН)
Загалом, нюансів у такої реформи досить багато, проте педагоги не зневіряються, сподіваються, що все ще можна змінити.
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