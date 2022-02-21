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Очередная провокация от боевиков: в сети показали траекторию обстрела школы в Донецке

Автор: Styler

Боевики "ДНР" и их подконтрольные СМИ обвиняют украинских военных в обстрелах школы и газовой трубы в Петровском районе Донецка. В сети показали траекторию обстрелов, которые свидетельствуют о том, что бойцы ВСУ не могли нанести эти удары.

Карту с траекторией обстрела показал на своей странице в Facebook журналист Константин Павлов.

Он доказал, что обстрел двух объектов - это не что иное, как очередная провокация боевиков. При том, что военные ВСУ стоят минимум в десятке километров.

Боевики обстреляли школу в Донецке (фото: facebook.com/kastancheg)

"Территория шахты Челюскинцев с опорным огневым пунктом боевиков, из которого они расстреливали Красногоровку, находится всего в 500 м от школы. То есть, с террикона спустился, две подствольных гранаты стрельнули и вот тебе - картинка для росСМИ готова", - написал Павлов.

Боевики обстреляли школу в Донецке (фото: facebook.com/kastancheg)

Отметим, что Служба безопасности Украины открыла дело из-за обстрела детсада и школы на Донбассе. Более того, боевики при обстреле использовали оружие, которое запрещено минскими соглашениями.

Боевики вели огонь прицельно для нанесения потерь. Эксперты полагают, что они использовали боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

При этом за четыре дня с 17 по 20 февраля, боевики повредили 104 дома, ранили 4 местных жителей. Только за последние сутки были повреждены 22 дома мирных жителей.

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ДонецкДНР