Очереди в реанимацию и больные с липовыми сертификатами: волонтер о ситуации в больницах Одессы

Также она обратила внимание, что подавляющее большинство пациентов не были вакцинированы, а некоторые просто купили поддельные COVID-сертификаты. Те, кто был привит, находятся в группе риска и имеют различные хронические болезни.

"Из 600 пациентов 12 вакцинированы, но из них двое - с липовыми COVID-сертификатам. Все двенадцать - старше 75 лет с большим букетом хронических заболеваний. И только один летальный случай - бабушка 82 лет, с ишемической болезнью сердца, тяжелым диабетом, инсулинозависимая. Остальные, даже дыша кислородом, вышли из этого состояния и успешно выписались", - говорит Ножевникова.

По ее словам, при нынешней волне коронавируса увеличилось количество пациентов, нуждающихся в кислороде.

"Тяжелые больные ждут места в реанимациях. Пациенты с критическими сатурациями 75-78 - дома, поскольку в больницах все занято", - рассказала волонтер, назвав ситуацию с нехваткой койко-мест в клиниках "полной катастрофой".

Напомним, в предыдущем выпуске Юлия Тимошенко поведала, кто "сосет" украинский газ.



А Савик Шустер рассказал, сколько в Украине людей с высоким доходом, средним, ниже среднего и тех, кто живет за чертой бедности.



Кроме того, украинцы высказались о том, верят ли, что команда Зеленского справится с энергетическим кризисом.



Также старший научный сотрудник Центра политики безопасности Андрей Илларионов раскритиковал дипломатическую политику Зеленского.



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