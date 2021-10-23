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Черги в реанімацію і хворі з липовими сертифікатами: волонтер про ситуацію в лікарнях Одеси

Автор: Володимир Костирін

В Одесі в "ковідних" лікарнях не вистачає місць для пацієнтів, і деяким хворим з критичною сатурацією доводиться залишатися лікуватися вдома, зазначила керівник благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова.

Про це волонтер розповіла в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Також вона звернула увагу, що переважна більшість пацієнтів не були вакциновані, а деякі просто купили підроблені COVID-сертифікати. Ті, хто був щеплений, знаходяться в групі ризику і мають різні хронічні хвороби.

"З 600 пацієнтів 12 вакциновані, але з них двоє - з липовими сертифікатами. Всі дванадцять - старше 75 років з великим букетом хронічних захворювань. І тільки один летальний випадок - бабуся 82 років, з ішемічною хворобою серця, важким діабетом, інсулінозалежна. Решта, навіть дихаючи киснем, вийшли з цього стану й успішно виписалися", - говорить Ножевнікова.

За її словами, при нинішній хвилі коронавірусу збільшилася кількість пацієнтів, які потребують кисню.

"Важкі хворі чекають місця в реанімаціях. Пацієнти з критичними сатураціями 75-78 - вдома, оскільки в лікарнях все зайнято", - розповіла волонтер, назвавши ситуацію з нестачею ліжко-місць в клініках "повною катастрофою".

Нагадаємо, у попередньому випуску Юлія Тимошенко повідала, хто "сосе" український газ.


А Савік Шустер розповів, скільки в Україні людей з високим доходом, середнім, нижче середнього і тих, хто живе за межею бідності.


Крім того, українці висловилися про те, чи вірять, що команда Зеленського впорається з енергетичною кризою.

Також старший науковий співробітник Центру політики безпеки Андрій Ілларіонов розкритикував дипломатичну політику Зеленського.


Ще дивіться батл колишнього та нинішнього голів "Нафтогазу" і вирішуйте: хто з них - Коболєв чи Вітренко - врятував енергетичну безпеку України.

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