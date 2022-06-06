Обычная сода сохранит и приумножит ваш урожай: как ее использовать на огороде

Сода поможет от мучнистой росы

Растворите 1 столовую ложку соды в 4 литрах воды и добавьте 0,5 чайной ложки жидкого мыла. Опрыскивайте растения для профилактики раз в неделю. А если уже есть больные растения, то раз в 5 дней.

Для огурцов нужен более крепкий раствор - 1 чайная ложка на 1,3 литра воды.

А для капусты, которую тоже часто атакует мучнистая роса, надо 1 чайную ложку на 1 литр воды. В качестве профилактики капустные листья можно опрыскивать раз в три недели. Если капусту атакует гусеница, посыпьте листья сухим порошком соды - насекомые сразу убегут.

Фитофтора и серая гниль

Фитофтора чаще всего атакует помидоры, а с серой гнилью сталкивается виноград.

Для винограда необходимо 75 граммов соды (около три столовых ложки) растворить в 10 литрах воды с небольшим количеством хозяйственного мыла. Важно с помощью средства обработать каждый лист растения.

Так же можно опрыскивать фруктовые деревья и кусты для борьбы с гусеницей.

А вот для смородины и крыжовника можно приготовить немного другой раствор: 1 столовая ложка соды, 1 таблетка аспирина, 1 чайная ложка любого средства для мытья посуды или жидкого мыла, 1 столовая ложка растительного масла, 4,5 литра воды.

Помидоры первый раз можно опрыскать через 14 дней после высадки. Последующие разы опрыскивание проводится раз в неделю. Подойдет раствор, описанный выше.