Звичайна сода збереже і примножить ваш урожай: як її використовувати на городі

Сода допоможе від борошнистої роси

Розчиніть 1 столову ложку соди в 4 літрах води і додайте 0,5 чайної ложки рідкого мила. Обприскуйте рослини для профілактики раз на тиждень. А якщо вже є хворі рослини, то раз на 5 днів.

Для огірків потрібен міцніший розчин - 1 чайна ложка на 1,3 літри води.

А для капусти, яку теж часто атакує борошниста роса, треба 1 чайну ложку на 1 літр води. В якості профілактики капустяне листя можна обприскувати раз на три тижні. Якщо капусту атакує гусінь, посипте листя сухим порошком соди - комахи відразу втечуть.

Фітофтора і сіра гниль

Фітофтора найчастіше атакує помідори, а з сірою гниллю стикається виноград.

Для винограду необхідно 75 грамів соди (близько три столові ложки) розчинити в 10 літрах води з невеликою кількістю господарського мила. Важливо за допомогою засобу обробити кожен лист рослини.

Так само можна обприскувати фруктові дерева та кущі для боротьби з гусінню. А от для смородини та агрусу можна приготувати трохи інший розчин: 1 столова ложка соди, 1 таблетка аспірину, 1 чайна ложка будь-якого засобу для миття посуду або рідкого мила, 1 столова ложка рослинної олії, 4,5 літра води.

Помідори перший раз можна обприскати через 14 днів після висадки. Наступні рази обприскування проводиться раз на тиждень. Підійде розчин, описаний вище.