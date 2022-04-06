Обязательно ли переселенцам получать помощь через "Ощадбанк": разъяснение

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получать ежемесячную выплату размером 2 тысячи на взрослого и 3 тысячи на ребенка. Однако можно ли оформить ее не через "Ощадбанк", если у вас нет открытого счета?
Об этом рассказали в Пенсионном курьере.
На самом деле, можно указать не только счет "Ощадбанка", но и любого другого банка. Об этом говорится в постановлении Кабмина №332 от 20.02.2022.
Если вы хотите получать средства на счет другого банка, в заявлении на получение выплат ВПО нужно указать номер счета по стандарту IBAN другого банка.
"Бюджетные средства направляются АО "Ощадбанк" для перечисления помощи на банковский счет (по стандарту IBAN) внутренне перемещенным лицам в банке, в котором у лица открыт счет", - говорится в постановлении.
Для получения помощи ВПЛ заполняет заявление, которое формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Дия
Также можно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или ЦПАУ (ЦНАП)э
Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.
Заявление считается поданным в случае заполнения лицом всех полей формы.
Выплату получат украинцы, которые переместились:
Отметим, что несовершеннолетние дети имеют право самостоятельно обратиться за назначением помощи.
Заявление о выплате помощи малолетнему ребенку, который прибыл без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени родственник (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя) или отчим, мачеха, у которых проживает (находится) ребенок.
Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое ВПЛ.
Пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения по его предоставлению и даты прекращения или отмены военного положения и назначается автоматически без подачи дополнительного обращения ВПЛ, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также помощь ВПЛ, которые обратились за ее предоставлением до 14.04.2022 года, предоставляется, начиная с марта 2022 года.
Ранее мы писали, потеряет ли переселенец пенсию, если подаст заявку на 2000 грн.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.