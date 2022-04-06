Обязательно ли переселенцам получать помощь через "Ощадбанк": разъяснение

На самом деле, можно указать не только счет "Ощадбанка", но и любого другого банка. Об этом говорится в постановлении Кабмина №332 от 20.02.2022.



Если вы хотите получать средства на счет другого банка, в заявлении на получение выплат ВПО нужно указать номер счета по стандарту IBAN другого банка.

"Бюджетные средства направляются АО "Ощадбанк" для перечисления помощи на банковский счет (по стандарту IBAN) внутренне перемещенным лицам в банке, в котором у лица открыт счет", - говорится в постановлении.

Как оформить помощь

Для получения помощи ВПЛ заполняет заявление, которое формируется средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Дия

Также можно обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в г. Киеве госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае образования) советов, уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или ЦПАУ (ЦНАП)э

В заявлении указывается:

фамилия, собственное имя, отчество заявителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

дата рождения;

сведения о задекларированном/зарегистрированном месте проживания на территории административно-территориальной единицы, откуда переместилось лицо;

адрес места, куда переместилось лицо, и контактный номер телефона;

номер текущего счета со специальным режимом использования для зачисления помощи "єПідтримка" или номер банковского счета (по стандарту IBAN) заявителя для выплаты пособия;

наличие статуса лица с инвалидностью;

сведения о несовершеннолетних детях, которые переместились вместе с внутренне перемещенным лицом.

Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей.

Заявление считается поданным в случае заполнения лицом всех полей формы.

Кто может рассчитывать на помощь?

Выплату получат украинцы, которые переместились:

с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя;

с территорий активных боевых действий, а именно Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской области и города, и получили справку о нахождении на учете внутренне перемещенных лиц.

Отметим, что несовершеннолетние дети имеют право самостоятельно обратиться за назначением помощи.

Заявление о выплате помощи малолетнему ребенку, который прибыл без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени родственник (бабушка, дедушка, прабабушка, прадед, совершеннолетние брат или сестра, тетя, дядя) или отчим, мачеха, у которых проживает (находится) ребенок.

Сумма помощи

для лиц с инвалидностью и детей - 3 000 гривен;

для других лиц - 2 000 гривен.

Сроки оказания помощи ВПЛ

Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое ВПЛ.

Пособие выплачивается за полный месяц независимо от даты обращения по его предоставлению и даты прекращения или отмены военного положения и назначается автоматически без подачи дополнительного обращения ВПЛ, которые по состоянию на 1 марта 2022 года получали ежемесячную адресную помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также помощь ВПЛ, которые обратились за ее предоставлением до 14.04.2022 года, предоставляется, начиная с марта 2022 года.