Чи обов'язково переселенцям отримувати допомогу через "Ощадбанк": роз'яснення

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримувати щомісячну виплату розміром 2 тисячі на дорослого і 3 тисячі на дитину. Однак чи можна оформити її не через "Ощадбанк", якщо у вас нема відкритого рахунку?
Про це розповіли в Пенсійному кур'єрі.
Насправді, можна вказати не тільки рахунок "Ощадбанку", а й будь-якого іншого банку. Про це говориться в постанові Кабміну №332 від 20.02.2022.
Якщо ви хочете отримувати кошти на рахунок іншого банку, у заяві на отримання виплат ВПО потрібно вказати номер рахунку за стандартом IBAN іншого банку.
"Бюджетні кошти спрямовуються АТ "Ощадбанк" для перерахування допомоги на банківський рахунок (за стандартом IBAN) внутрішньо переміщеним особам у банку, у якому в особи відкрито рахунок", - говориться в постанові.
Для отримання допомоги ВПО заповнює заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Дія.
Також можна звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або ЦНАП.
Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.
Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.
Виплату отримають українці, які перемістилися:
Зазначимо, що неповнолітні діти мають право самостійно звернутися за призначенням допомоги.
Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.
Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну ВПО.
Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану й призначається автоматично без подання додаткового звернення ВПО, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Також допомога ВПО, які звернулися по її надання до 14.04.2022 року, надається починаючи з березня 2022 року.
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