Чи обов'язково переселенцям отримувати допомогу через "Ощадбанк": роз'яснення

Насправді, можна вказати не тільки рахунок "Ощадбанку", а й будь-якого іншого банку. Про це говориться в постанові Кабміну №332 від 20.02.2022.



Якщо ви хочете отримувати кошти на рахунок іншого банку, у заяві на отримання виплат ВПО потрібно вказати номер рахунку за стандартом IBAN іншого банку.

"Бюджетні кошти спрямовуються АТ "Ощадбанк" для перерахування допомоги на банківський рахунок (за стандартом IBAN) внутрішньо переміщеним особам у банку, у якому в особи відкрито рахунок", - говориться в постанові.

Як оформити допомогу

Для отримання допомоги ВПО заповнює заяву, яка формується засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Дія.

Також можна звернутись до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або ЦНАП.

У заяві зазначається:

прізвище, власне ім'я, по батькові заявника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

дата народження;

відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки перемістилася особа;

адреса місця, куди перемістилася особа, та контактний номер телефону;

номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги "єПідтримка" або номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги;

наявність статусу особи з інвалідністю;

відомості про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом із внутрішньо переміщеною особою.

Інформація про неповнолітню дитину включається до заяви одного з батьків.

Заява вважається поданою в разі заповнення особою всіх полів форми.

Хто може розраховувати на допомогу?

Виплату отримають українці, які перемістилися:

з тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя;

з територій активних бойових дій, а саме Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської області та міста Київ, і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Зазначимо, що неповнолітні діти мають право самостійно звернутися за призначенням допомоги.

Заяву про виплату допомоги малолітній дитині, яка прибула без супроводження законного представника, може подавати від її імені родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.

Сума допомоги

для осіб з інвалідністю та дітей - 3 000 гривень;

для інших осіб - 2 000 гривень.

Терміни надання допомоги ВПО

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну ВПО.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану й призначається автоматично без подання додаткового звернення ВПО, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Також допомога ВПО, які звернулися по її надання до 14.04.2022 року, надається починаючи з березня 2022 року.