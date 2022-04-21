Что обязательно нужно класть в Пасхальную корзину в 2022 году

Собираем Пасхальную корзинку 2022

Все атрибуты праздничной корзинки символичны. Сначала ее украшают вышитым рушником - символ жизни и судьбы. Внутрь кладут веточки зелени - символ возрождения. После переходят к главным составляющим:

Сдобная паска. Главный элемент праздника, который можно увидеть во всех корзинках на пасхальной службе в церкви. Готовится из дрожжевого теста с глазурью или без нее. Паски принято выпекать в Чистый четверг (21 апреля) и в Великую субботу (23 апреля).

Фото: корзинку на Пасху украшают рушником (РБК-Украина)

Паска символизирует мирскую жизнь Христа. Как приметили хозяйки, такая праздничная выпечка долго не черствеет и имеет целебные свойства.

Творожная паска. Блюдо на основе кисломолочных продуктов и яиц. Готовится в форме пирамидки под прессом, без выпечки. Символизирует гору Голгофу, на которой распяли Христа.

Молочные продукты. Вместо творожной паски в корзинку можно положить сыр, масло, сметану.

Яйца (крашенки и писанки) - символ новой жизни и возрождения. По традиции, пасхальные яйца должны быть красного цвета.

Это связано с преданием о том, как Дева Мария пришла к императору рассказать о воскрешении Христа. Правитель сначала не поверил женщине. Тогда она преподнесла ему яйцо, и оно сразу окрасилось в алый цвет, подтверждая чудо и силу Всевышнего.

Фото: пасхальные яйца (freepik.com)

Мясные деликатесы. В церкви на Пасху освящают буженину, сало, колбасы. Это отсылка ветхозаветному жертвенному ягненку, которого отец велел заколоть после возвращения блудного сына.

Хрен. Символ крепкой веры и несокрушимости духа людей. Также считается, что корень хрена обязательно был на столе во время празднования Пасхи у древних евреев, что символизировало горечь народа во время египетского рабства.

Соль. Символ достатка и здоровья, неизменная составляющая многих блюд. Во все времена соль всегда считалась оберегом от бед.

Спиртное. Спорный вопрос, стоит ли нести на освящение алкогольные напитки, поскольку церковь не одобряет их употребление. В отличие от других продуктов на Пасху, молитвенного благословения не употребление вина нет.

Однако во время праздника многие верующие освящают Кагор, который считается церковным вином и символизирует кровь Христа.

В западных регионах Украины в пасхальные корзинки кладут запеченного петуха. По поверью, первые петухи оповестили о том, что Христос воскрес.

Во время освящения в церкви в корзинку ставят зажженную свечу, как символ Божественного света среди людей.

Стоит помнить, что освященные продукты нельзя выбрасывать. Если после праздника что-то осталось, лучше отдать животным