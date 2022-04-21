Що обов‘язково треба класти у Великодній кошик в 2022 році

Збираємо Великодній кошик 2022

Усі атрибути святкового кошика символічні. Спочатку його прикрашають вишитим рушником – символ життя та долі. Всередину кладуть гілочки зелені – символ відродження. Після цього переходять до головних складових:

Здобна паска. Головний елемент свята, який можна побачити у всіх кошиках на великодній службі у церкві. Готується із дріжджового тіста з глазур'ю або без неї. Паски прийнято випікати у Чистий четвер (21 квітня) та у Велику суботу (23 квітня).

Фото: кошик на Великдень прикрашають рушником (РБК-Україна)

Паска символізує мирське життя Христа. Як примітили господині, така святкова випічка довго не черствіє і має цілющі властивості.

Сирна паска. Страва на основі кисломолочних продуктів та яєць. Готується у формі пірамідки під пресом без випічки. Символізує гору Голгофу, де розіп'яли Христа.

Молочні продукти. Замість сирної паски в кошик можна покласти сир, олію, сметану.

Яйця (крашанки та писанки) - символ нового життя та відродження. За традицією, великодні яйця мають бути червоного кольору.

Це пов'язано з переказом, коли Діва Марія прийшла до імператора розповісти про воскресіння Христа. Правитель спочатку не повірив жінці. Тоді вона піднесла йому яйце, і воно відразу забарвилося в червоний колір, підтверджуючи диво і силу Всевишнього.

Фото: великодні яйця (freepik.com)

М'ясні делікатеси. У церкві на Великдень освячують буженину, сало, ковбаси. Це посилання до старозавітного жертовного ягня, якого батько велів заколоти після повернення блудного сина.

Хрін. Символ міцної віри та незламності духу людей. Також вважається, що корінь хрону обов'язково був на столі під час святкування Великодня у давніх євреїв, що символізувало гіркоту народу під час єгипетського рабства.

Сіль. Символ достатку та здоров'я, постійна складова багатьох страв. За всіх часів сіль завжди вважалася оберегом від бід.

Спиртне. Спірне питання, чи варто нести на освячення алкогольні напої, оскільки церква не схвалює їх вживання. На відміну від інших продуктів на Великдень, молитовного благословення не вживання вина немає.

Однак під час свята багато віруючих освячують Кагор, який вважається церковним вином та символізує кров Христа.

У західних регіонах України у великодні кошики кладуть запеченого півня. За повір'ям, перші півні сповістили, що Христос воскрес.

Під час освячення в церкві в кошик ставлять запалену свічку як символ Божественного світла серед людей.

Варто пам'ятати, що освячені продукти не можна викидати. Якщо після свята щось залишилося, краще віддати тваринам