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Обязательно исполнится: как правильно в Новый год загадать желание

STYLERЖизнь    31.12.2019 - 18:37
Обязательно исполнится: как правильно в Новый год загадать желание
Как правильно загадать желание на Новый год (Коллаж РБК-Украина)

Новогодние желания нужно загадывать с позитивными мыслями

Новый год 2020 – идеальное время, чтобы загадывать желания. Однако, чтобы оно исполнилось, загадывать его нужно правильно. О том, как сформулировать свою мечту, так, чтобы она исполнилась, рассказала психотерапевт Ирина Маноха в комментарии для издания "Сегодня".

Она отметила, что написать свою мечту на бумаге, сжечь, бросить в бокал и выпить – это неплохо, но на самом деле такие манипуляции мало приближают человека к его мечте. Помочь могут действительно конкретные действия. Психотерапевт объяснила, что чем больше человек мечтает – тем больше фантазия визуализирует картинку и очень важно четко понимать, что человек хочет и как он может этого достичь.

Психолог Елена Рыхальская рассказала, что для осуществления мечты нужно делать что-то ежедневно, чтобы к ней приблизиться.

"Если это касается нового авто, то недостаточно только откладывать определенные суммы, следует узнавать, как можно больше информации о нем. Помешать мечте сбыться на психологическом уровне может даже обида на кого-то – нужно прощать", - считает она.

Рыхальская объяснила, что обида блокирует позитивную энергию. У людей, которые находятся в плохом, обидчивом настроении, шансов на исполнение мечты – очень мало.

Ставить контрактные даты в исполнении желания не стоит, это годится только для конкретных шагов в его достижении. Если сжигание бумажек дарит хорошие и положительные эмоции – то стоит это делать. Специалисты считают, что любые положительные эмоции добавляют сильную и хорошую энергетику.

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