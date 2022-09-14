Обязательно держите в спальне эти комнатные растения. Вот почему

Хлорофитум

Он обладает способностью поглощать оксид углерода, сохраняя в комнате должный уровень кислорода. Он также улучшает качество воздуха, всасывая другие токсичные вещества, такие как бензол, ксилол, толуол и формальдегид.

Фото: Хлорофитум (wikipedia)

Лаванда

Лаванда может стать приятным компаньоном в спальне. Кроме освежения окружающего воздуха, это растение может помочь вам бороться со стрессом и тревогами. Кроме того, за этим растением легко ухаживать.

Разместите лаванду у окна, и она также защитит вас от некоторых вредителей ночью, например, комаров.

Фото: Лаванда (rozetka)

Кактус

Кактус принадлежит к числу растений, которые ночью отказываются от кислорода, что делает его отличным очистителем воздуха.

Кроме того кактус помогает бороться с электромагнитными волнами от подключенных в вашей комнате бытовых приборов, таких как компьютеры и телевизоры.

Фото: Кактус (pixabay)

Сциндапсус

Он идеально подходит для очистки воздуха от загрязнений, борясь с формальдегидом, химическим веществом, которое содержится в моющих средствах, продуктах для домашнего использования и некоторых покрытиях.

Сциндапсус составит вам компанию, фильтруя окружающий воздух в вашей комнате и помогая бороться с трудностями с засыпанием.

Фото: Сциндапсус (rastenievod)

Важно!

Количество растений, которые хранятся в комнате, должно быть ограничено двумя. Также помните, что следует избегать слишком ароматных растений, которые могут ухудшить качество сна.

Обратите внимание, что горшки, где застаивается вода, не рекомендуется устанавливать в спальне. Они, как правило, будут оставаться влажными, что будет способствовать развитию плесени.

Также не забудьте держать растения подальше от источников тепла, которые могут высушить их.