Обов'язково тримайте в спальні ці кімнатні рослини. Ось чому

Хлорофітум

Він має здатність поглинати оксид вуглецю, зберігаючи в кімнаті належний рівень кисню. Він також покращує якість повітря, всмоктуючи інші токсичні речовини, такі як бензол, ксилол, толуол і формальдегід.

Фото: Хлорофітум (wikipedia)

Лаванда

Лаванда може стати приємним супутником у спальні. Крім освіження навколишнього повітря, ця рослина може допомогти вам боротися зі стресом і тривогами. Крім того, цю рослину легко доглядати.

Розмістивши лаванду біля вікна, він також захистить вас від деяких шкідників вночі, наприклад, комарів.

Фото: Лаванда (rozetka)

Кактус

Кактус належить до числа рослин, які вночі відмовляються від кисню, що робить його чудовим очищувачем повітря.

Крім того кактус допомагає боротися з електромагнітними хвилями від підключених у вашій кімнаті побутових приладів, таких як комп’ютери та телевізори.

Фото: Кактус (pixabay)

Сциндапсус

Він ідеально підходить для очищення повітря від забруднень, борючись із формальдегідом, хімічною речовиною, яка міститься в миючих засобах, продуктах для домашнього використання та деяких покриттях.

Сциндапсус складе вам компанію, фільтруючи навколишнє повітря у вашій кімнаті та допомагаючи боротися з труднощами із засипанням.

Фото: Сциндапсус (rastenievod)

Важливо!

Кількість рослин, які зберігаються в кімнаті, має бути обмежена двома. Також пам’ятайте, що слід уникати занадто ароматних рослин, які можуть погіршити якість сну.

Зверніть увагу, що горщики, де застоюється вода, не рекомендується встановлювати в спальні. Вони, як правило, залишатимуться вологими, що сприятиме розвитку цвілі.

Також не забудьте тримати рослини подалі від джерел тепла, які можуть висушити їх.