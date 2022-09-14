Обов'язково тримайте в спальні ці кімнатні рослини. Ось чому

В спальні, де ви проводите третину вашого життя, варто поставити кімнатну рослину. Це не лише розрада для очей, а й реальна користь. А деякі види вазонів краще за інші виконують функції очищення й оздоровлення.
Про це пише SantePlus.
Він має здатність поглинати оксид вуглецю, зберігаючи в кімнаті належний рівень кисню. Він також покращує якість повітря, всмоктуючи інші токсичні речовини, такі як бензол, ксилол, толуол і формальдегід.
Фото: Хлорофітум (wikipedia)
Лаванда може стати приємним супутником у спальні. Крім освіження навколишнього повітря, ця рослина може допомогти вам боротися зі стресом і тривогами. Крім того, цю рослину легко доглядати.
Розмістивши лаванду біля вікна, він також захистить вас від деяких шкідників вночі, наприклад, комарів.
Фото: Лаванда (rozetka)
Кактус належить до числа рослин, які вночі відмовляються від кисню, що робить його чудовим очищувачем повітря.
Крім того кактус допомагає боротися з електромагнітними хвилями від підключених у вашій кімнаті побутових приладів, таких як комп’ютери та телевізори.
Фото: Кактус (pixabay)
Він ідеально підходить для очищення повітря від забруднень, борючись із формальдегідом, хімічною речовиною, яка міститься в миючих засобах, продуктах для домашнього використання та деяких покриттях.
Сциндапсус складе вам компанію, фільтруючи навколишнє повітря у вашій кімнаті та допомагаючи боротися з труднощами із засипанням.
Фото: Сциндапсус (rastenievod)
Кількість рослин, які зберігаються в кімнаті, має бути обмежена двома. Також пам’ятайте, що слід уникати занадто ароматних рослин, які можуть погіршити якість сну.
Зверніть увагу, що горщики, де застоюється вода, не рекомендується встановлювати в спальні. Вони, як правило, залишатимуться вологими, що сприятиме розвитку цвілі.
Також не забудьте тримати рослини подалі від джерел тепла, які можуть висушити їх.
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