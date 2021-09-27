Обязательная вакцинация от COVID-19: кто попал в список и как будут наказывать за отказ

В Украине ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных профессий. Это значит, что всем, кто попал в список, нужно сделать прививку или они будут отстранены от работы.

Кому придется вакцинироваться обязательно

Работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений

Работники местных государственных администраций

Работники учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального перед высшими, общего среднего образования, дошкольного образования и внешкольных учебных заведений.

В тексте документа указано, что перечень профессий может быть расширен в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Кроме того, если работники указанных сфер откажутся от вакцинации, то их отстранят от исполнения обязанностей.

В Минздраве отметили, что такой подход предусмотрен действующим законодательством и Европейский суд по правам человека еще в апреле 2021 года подтвердил, что обязательная вакцинация является законной.

Что делать, если есть противопоказание для вакцинации от COVID-19

Как объяснил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, людям с противопоказаниями для вакцинации должны выдать специальную медицинскую справку, которая подтверждает невозможность сделать прививку.

"В украинском законодательстве есть только один термин — абсолютные медицинские противопоказания. Это медицинские состояния, при которых человек не имеет и не может получить вакцинацию. Это довольно небольшой процент — это менее одного процента людей. Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у врача их убеждают, что-то состояние, которое у них есть, не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавируса COVID", - сказал главный санитарный врач.

Он отметил, что многие хронические заболевания являются показаниями для проведения вакцинации, так как такие люди находятся в группе риска.

"Если пациенты чувствуют себя плохо после вакцинации или у них есть какие-то специфические симптомы, они могут самостоятельно подать сообщение про такие неприятные события после иммунизации. Это можно сделать с помощью сайта государственного экспертного центра МОЗ. Такой особе могут выдать справку о том, что она получила первую дозу и вторая противопоказана", - уточнил Кузин.

Он добавил, что такому пациенту могут порекомендовать получить вторую дозу другим препаратом.