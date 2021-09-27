Украинцам рассказали, когда ждать пика новой волны COVID-19

По его словам, динамика заболеваемости в стране продолжает расти. Наибольшее число новых случаев заражения составляет штамм Дельта.

Пиковые нагрузки на медицинскую систему в Минздраве ожидают в ноябре, говорит главный государственный санитарный врач.

"Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь - декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше. Насколько раньше – сказать трудно, потому что ситуация разворачивается достаточно быстро. То, что мы видим точно – пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, или будут оттягиваться на декабрь – пока сказать трудно", - рассказал Кузин.

Он отметил, что для каждого украинца важно понимать, что вакцинация - это благо, а не вред.

"Но у каждого украинца сейчас есть возможность либо оттянуть эти пиковые нагрузки, либо не стать их частью. Для этого нужно выбрать себе пункт прививки, выбрать тот препарат, которым хотите прививаться, и провакцинироваться. Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости", - резюмировал санврач.