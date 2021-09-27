Обов'язкова вакцинація від COVID-19: хто потрапив до списку і як каратимуть за відмову

В Україні ввели обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних професій. Це означає, що всім, хто потрапив до списку, потрібно зробити щеплення або вони будуть відсторонені від роботи.

Кому доведеться вакцинуватися обов'язково

Працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів

Працівники місцевих державних адміністрацій

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної перед вищими, загальної середньої освіти, дошкільної освіти та позашкільних навчальних закладів.

У тексті документа зазначено, що перелік професій може бути розширений в залежності від епідеміологічної ситуації, пов'язаної з поширенням коронавірусу.

Крім того, якщо працівники зазначених сфер відмовляться від вакцинації, то їх відсторонять від виконання обов'язків.

У МОЗ зазначили, що такий підхід передбачений чинним законодавством і Європейський суд з прав людини ще у квітні 2021 року підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною.

Що робити, якщо є протипоказання для вакцинації від COVID-19

Як пояснив головний санітарний лікар України Ігор Кузин, людям з протипоказаннями для вакцинації повинні видати спеціальну медичну довідку, яка підтверджує неможливість зробити щеплення.

"В українському законодавстві є тільки один термін - абсолютні медичні протипоказання. Це Медичні стани, при яких людина не має і не може отримати вакцинацію. Це досить невеликий відсоток - це менше одного відсотка людей. Більша кількість людей вважає, що має якісь медичні протипоказання. Але під час консультації у лікаря їх переконують, щось стан, який у них є, не є медичним протипоказанням до вакцинації від коронавірусу", - сказав головний санітарний лікар.

Він зазначив, що багато хронічних захворювань є показаннями для проведення вакцинації, оскільки такі люди знаходяться в групі ризику.

"Якщо пацієнти відчувають себе погано після вакцинації або у них є якісь специфічні симптоми, вони можуть самостійно подати повідомлення про такі неприємні події після імунізації. Це можна зробити за допомогою сайту Державного експертного центру МОЗ. Такій особі можуть видати довідку про те, що вона отримала першу дозу і друга протипоказана", - уточнив Кузін.

Він додав, що такому пацієнту можуть порекомендувати отримати другу дозу іншим препаратом.