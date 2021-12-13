Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус": какие фильмы и актеры попали в список
В Калифорнии объявили номинантов премии "Золотой глобус". Это вторая крупная кинопремия, которая вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.
Кто попал в короткий список номинантов "Золотого глобуса", сообщили на сайте кинопремии.
Лучшая режиссура:
- Джейн Кемпион "Власть пса"
- Мэгги Джилленхолл "Потерянная дочь"
- Дени Вильнев "Дюна"
- Кенет Брана "Белфаст"
- Стивен Спилберг "Вестсайдская история"
Лучший сценарий:
- ПТА — "Лакричная пицца"
- Кеннет Брана — "Белфаст"
- Джейн Кэмпион — "Власть пса"
- Aдам МакКей — "Не смотри наверх"
- Аарон Соркин — "Быть Рикардо"
Лучший драматический фильм
- "Белфаст"
- "СОДА"
- "Дюна"
- "Король Ричард"
- "Сила пса"
Лучший драматический сериал:
- "Люпен"
- "Утреннее шоу"
- "Поза"
- "Игра в кальмара"
- "Наследники"
Лучший актер в драматическом сериале:
- Брайан Кокс ("Наследники")
- Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара")
- Билли Портер ("Поза")
- Джереми Стронг ("Наследники")
- Омар Си ("Люпен")
Лучшая драматическая актриса
- Джессика Честейн
- Оливия Колман
- Николь Кидман
- Леди Гага
- Кристен Стюарт
Лучшая актриса сериала:
- Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни")
- Синтия Эриво ("Гений: Арета")
- Элизабет Олсен ("ВандаВижн")
- Маргарет Куолли ("Горничная"/ "Уборщица")
- Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")
Лучший сериал (мюзикл / комедия):
- "Великая"
- "Хитрости"
- "Убийства в одном здании"
- "Псы резервации"
- "Тед Лассо"
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
- "Сирано"
- "Не смотри наверх"
- "Лакричная пицца"
- "Тик-так, бум!"
- "Вестсайдская история"
Лучший актер (мюзикл/комедия):
- Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх")
- Питер Динклэйдж ("Сирано")
- Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
- Купер Хоффман, ("Лакричная пицца")
- Энтони Рамос, ("На высоте мечты")
Лучшая актриса (мюзикл/комедия):
- Алана Хаим, ("Лакричная пицца")
- Дженнифер Лоуренс, ("Не смотри наверх")
- Эмма Стоун, ("Круэлла")
- Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история")
- Марион Котийяр, ("Аннетт")
Лучший актер второго плана (фильм):
- Бен Аффлек ("Нежный бар")
- Джейми Дорнан ("Белфаст")
- Киаран Хайндс ("Белфаст")
- Трой Коцур ("СОДА")
- Коди Смит-Макфи ("Власть пса")
Лучшая мужская роль второго плана (сериал):
- Билли Крудапм ("Утреннее шоу")
- Киран Калкин ("Наследники")
- Марк Дюплас ("Утреннее шоу")
- Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо")
- О Ён-су ("Игра в кальмара")
Лучший саундтрек:
- "Французский вестник" – Alexandre Desplat
- "Энканто" – Germaine Franco
- "Власть пса" – Jonny Greenwood
- "Параллельные матери" – Alberto Iglesias
- "Дюна" – Hans Zimmer
Лучший иностранный фильм:
- "Купе №6"
- "Сядь за руль моей машины"
- "Рука бога"
- "Герой"
- "Параллельные матери"
Церемония награждения победителей должна состояться 9 января 2022 года.