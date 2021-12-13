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Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус": какие фильмы и актеры попали в список

Автор: Анна Шиканова

В Калифорнии объявили номинантов премии "Золотой глобус". Это вторая крупная кинопремия, которая вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года.

Кто попал в короткий список номинантов "Золотого глобуса", сообщили на сайте кинопремии.

Лучшая режиссура:

  • Джейн Кемпион "Власть пса"
  • Мэгги Джилленхолл "Потерянная дочь"
  • Дени Вильнев "Дюна"
  • Кенет Брана "Белфаст"
  • Стивен Спилберг "Вестсайдская история"

Лучший сценарий:

  • ПТА — "Лакричная пицца"
  • Кеннет Брана — "Белфаст"
  • Джейн Кэмпион — "Власть пса"
  • Aдам МакКей — "Не смотри наверх"
  • Аарон Соркин — "Быть Рикардо"

Лучший драматический фильм

  • "Белфаст"
  • "СОДА"
  • "Дюна"
  • "Король Ричард"
  • "Сила пса"

Лучший драматический сериал:

  • "Люпен"
  • "Утреннее шоу"
  • "Поза"
  • "Игра в кальмара"
  • "Наследники"

Лучший актер в драматическом сериале:

  • Брайан Кокс ("Наследники")
  • Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Джереми Стронг ("Наследники")
  • Омар Си ("Люпен")

Лучшая драматическая актриса

  • Джессика Честейн
  • Оливия Колман
  • Николь Кидман
  • Леди Гага
  • Кристен Стюарт

Лучшая актриса сериала:

  • Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни")
  • Синтия Эриво ("Гений: Арета")
  • Элизабет Олсен ("ВандаВижн")
  • Маргарет Куолли ("Горничная"/ "Уборщица")
  • Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна")

Лучший сериал (мюзикл / комедия):

  • "Великая"
  • "Хитрости"
  • "Убийства в одном здании"
  • "Псы резервации"
  • "Тед Лассо"

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

  • "Сирано"
  • "Не смотри наверх"
  • "Лакричная пицца"
  • "Тик-так, бум!"
  • "Вестсайдская история"

Лучший актер (мюзикл/комедия):

  • Леонардо ДиКаприо ("Не смотри наверх")
  • Питер Динклэйдж ("Сирано")
  • Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!")
  • Купер Хоффман, ("Лакричная пицца")
  • Энтони Рамос, ("На высоте мечты")

Лучшая актриса (мюзикл/комедия):

  • Алана Хаим, ("Лакричная пицца")
  • Дженнифер Лоуренс, ("Не смотри наверх")
  • Эмма Стоун, ("Круэлла")
  • Рэйчел Зеглер, ("Вестсайдская история")
  • Марион Котийяр, ("Аннетт")

Лучший актер второго плана (фильм):

  • Бен Аффлек ("Нежный бар")
  • Джейми Дорнан ("Белфаст")
  • Киаран Хайндс ("Белфаст")
  • Трой Коцур ("СОДА")
  • Коди Смит-Макфи ("Власть пса")

Лучшая мужская роль второго плана (сериал):

  • Билли Крудапм ("Утреннее шоу")
  • Киран Калкин ("Наследники")
  • Марк Дюплас ("Утреннее шоу")
  • Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо")
  • О Ён-су ("Игра в кальмара")

Лучший саундтрек:

  • "Французский вестник" – Alexandre Desplat
  • "Энканто" – Germaine Franco
  • "Власть пса" – Jonny Greenwood
  • "Параллельные матери" – Alberto Iglesias
  • "Дюна" – Hans Zimmer

Лучший иностранный фильм:

  • "Купе №6"
  • "Сядь за руль моей машины"
  • "Рука бога"
  • "Герой"
  • "Параллельные матери"

Церемония награждения победителей должна состояться 9 января 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский фильм попал в список номинантов на "Оскар".

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Золотой глобусКино