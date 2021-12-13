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Оголошено номінантів на премію "Золотий глобус": які фільми та актори потрапили до списку

Автор: Анна Шиканова

У Каліфорнії оголосили номінантів премії "Золотий глобус". Це друга велика кінопремія, яка вручається голлівудською Асоціацією іноземної преси з 1944 року.

Хто потрапив до короткого списку номінантів "Золотого глобуса", повідомили на сайті кінопремії.

Краща режисура:

  • Джейн Кемпіон "Влада пса"
  • Меггі Джилленхолл "загублена дочка"
  • Дені Вільньов "Дюна"
  • Кенет Брана "Белфаст"
  • Стівен Спілберг "Вестсайдська історія"

Кращий сценарій:

  • ПТА - "Лакрична піца"
  • Кеннет Брана - "Белфаст"
  • Джейн Кемпіон - "Влада пса"
  • Адам МакКей - "Не дивись наверх"
  • Аарон Соркін - "Бути Рікардо"

Найкращий драматичний фільм

  • "Белфаст"
  • "СОДА"
  • "Дюна"
  • "Король Річард"
  • "Влада пса"

Кращий драматичний серіал:

  • "Люпен"
  • "Ранкове шоу"
  • "Поза"
  • "Гра в кальмара"
  • "Спадкоємець"

Кращий актор в драматичному серіалі:

  • Браян Кокс ("Спадкоємці")
  • Лі Джон Дже ("Гра в кальмара")
  • Біллі Портер ("Поза")
  • Джеремі Стронг ("Спадкоємці")
  • Омар Сі ("Люпен")

Найкраща актриса драматичного фільму

  • Джесіка Честейн
  • Олівія Колман
  • Ніколь Кідман
  • Леді Гага
  • Крістен Стюарт

Краща актриса серіалу:

  • Джессіка Честейн ("Сцени з подружнього життя")
  • Синтія Еріво ("Геній: Арета")
  • Елізабет Олсен ("Вандавіжн")
  • Маргарет Куоллі ("Покоївка"/"Прибиральниця")
  • Кейт Вінслет ("Мейр з Істтауна")

Кращий серіал (мюзикл / комедія):

  • "Великий"
  • "Хитрість"
  • "Вбивства в одній будівлі"
  • "Пси резервації"
  • "Тед Лассо"

Кращий фільм (мюзикл/комедія)

  • "Сірано"
  • "Не дивись наверх"
  • "Лакрична піца"
  • "Тік-Так, бум!"
  • "Вестсайдська історія"

Кращий актор (мюзикл/комедія):

  • Леонардо ДіКапріо ("Не дивись наверх")
  • Пітер Дінклейдж ("Сірано")
  • Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!")
  • Купер Хоффман, ("Лакрична піца")
  • Ентоні Рамос, ("На висоті мрії")

Краща актриса (мюзикл/комедія):

  • Алана Хаїм, ("Лакрична піца")
  • Дженніфер Лоуренс, ("Не дивись наверх")
  • Емма Стоун, ("Круелла")
  • Рейчел Зеглер, ("Вестсайдська історія")
  • Маріон Котійяр, ("Аннетт")

Найкращий актор другого плану (фільм):

  • Бен Аффлек ("Ніжний бар")
  • Джеймі Дорнан ("Белфаст")
  • Кіаран Хайндс ("Белфаст")
  • Трой Коцур ("СОДА")
  • Коді Сміт-МакФі ("Влада пса")

Краща чоловіча роль другого плану (серіал):

  • Біллі Крудапм ("Ранкове шоу")
  • Кіран Калкін ("Спадкоємці")
  • Марк Дюплас ("Ранкове шоу")
  • Бретт Гольдштейн ("Тед Лассо")
  • Про Ен-су ("Гра в кальмара")

Кращий саундтрек:

  • "Французький Вісник" – Alexandre Desplat
  • "Енканто" – Germaine Franco
  • "Влада пса" – Jonny Greenwood
  • "Паралельні матері" – Alberto Iglesias
  • "Дюна" – Hans Zimmer

Кращий іноземний фільм:

  • "Купе №6"
  • "Сядь за кермо моєї машини"
  • "Рука бога"
  • "Герой"
  • "Паралельні матері"

Церемонія нагородження переможців має відбутися 9 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український фільм потрапив до списку номінантів на"Оскар".

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Золотой глобусКино