Объясните ребенку: Супрун напомнила об угрозе открытых окон для детей

Уляна Супрун рассказала, какая опасность таится в доме для ребенка и предостерегла родителей. По ее наблюдениям, дети, оставленные без присмотра, нередко лезут к открытым окнам. Об этом эксперт рассказала в соцсети Facebook.

"Отец с сыном поднялись на девятый этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На восьмом этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. Ребенок через незапертое окно наклонилась и выпал из окна. Мальчик умер. Это один из пяти случаев, произошедших в Киевской области только с начала лета", - пишет Супрун

По словам эксперта, чаще всего жертвами таких случаев являются дети в возрасте до 3 лет, а им обычно сложно объяснить, в чем опасность открытых окон.

"В теплое время года они особенно актуальны, ведь спасаясь от жары, люди часто оставляют окна дома открытыми. Часто оставляют окна открытыми, потому что на них есть противомоскитная сетка. Но для малышей они - не преграда", - отмечает и.о. министра здравоохранения.

Уляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Чтобы избежать ужасных последствий, Супрун рекомендует:

Не оставлять детей без присмотра у открытых окон.

Не ставить у окон мебель и другие предметы, которые могут помочь ребенку забраться на подоконник.

Объяснить ребенку, что нельзя играть на подоконнике.

Установить решетки или фиксаторы, с которыми окно нельзя открыть просто ручкой.

"Сохраните себе эти советы и поделитесь со всеми знакомыми родителями! Заботьтесь о здоровье детей и избегайте опасности, которую можно легко предупредить - очень важная задача", - подытожила специалист.

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