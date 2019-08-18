Поясніть дитині: Супрун нагадала про загрозу відкритих вікон для дітей

Супрун розповіла, чим може бути небезпечна неуважність батьків
Уляна Супрун розповіла, яка небезпека таїться в будинку для дитини і застерегла батьків. За її спостереженнями, діти, залишені без нагляду, нерідко лізуть до відкритих вікон. Про це експерт розповіла в соцмережі Facebook.
"Батько з сином піднялися на дев'ятий поверх ліфтом і сходами пішли вниз. На восьмому поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. Дитина через незачинене вікно нахилилася і випала з вікна. Хлопчик помер. Це один з п'яти випадків, що сталися в Київській області тільки з початку літа", - пише Супрун
За словами експерта, найчастіше жертвами таких випадків є діти у віці до 3 років, а їм зазвичай складно пояснити, в чому небезпека відкритих вікон.
"В теплу пору року вони особливо актуальні, адже рятуючись від спеки, люди часто залишають відкритими вікна будинку. Часто залишають вікна відкритими, тому що на них є протимоскітна сітка. Але для малюків вони - не перешкода", - зазначає в. о. міністра охорони здоров'я.
Щоб уникнути жахливих наслідків, Супрун рекомендує:
"Збережіть собі ці поради і поділіться з усіма знайомими батьками! Турбуйтеся про здоров'я дітей і уникайте небезпеки, яку можна легко попередити - дуже важливе завдання", - підсумувала фахівець.
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