Поясніть дитині: Супрун нагадала про загрозу відкритих вікон для дітей

Уляна Супрун розповіла, яка небезпека таїться в будинку для дитини і застерегла батьків. За її спостереженнями, діти, залишені без нагляду, нерідко лізуть до відкритих вікон. Про це експерт розповіла в соцмережі Facebook.

"Батько з сином піднялися на дев'ятий поверх ліфтом і сходами пішли вниз. На восьмому поверсі чоловік поставив хлопчика на підвіконня, щоб він подивився у вікно. Дитина через незачинене вікно нахилилася і випала з вікна. Хлопчик помер. Це один з п'яти випадків, що сталися в Київській області тільки з початку літа", - пише Супрун

За словами експерта, найчастіше жертвами таких випадків є діти у віці до 3 років, а їм зазвичай складно пояснити, в чому небезпека відкритих вікон.

"В теплу пору року вони особливо актуальні, адже рятуючись від спеки, люди часто залишають відкритими вікна будинку. Часто залишають вікна відкритими, тому що на них є протимоскітна сітка. Але для малюків вони - не перешкода", - зазначає в. о. міністра охорони здоров'я.

Уляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Щоб уникнути жахливих наслідків, Супрун рекомендує:

Не залишати дітей без нагляду біля відкритих вікон.

Не ставити біля вікон меблі та інші предмети, які можуть допомогти дитині забратися на підвіконня.

Пояснити дитині, що не можна грати на підвіконні.

Встановити решітки або фіксатори, з якими вікно можна відкрити просто ручкою.

"Збережіть собі ці поради і поділіться з усіма знайомими батьками! Турбуйтеся про здоров'я дітей і уникайте небезпеки, яку можна легко попередити - дуже важливе завдання", - підсумувала фахівець.

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