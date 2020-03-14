Эксперты дали прогноз курса доллара в Украине: обвал только начался

Курс доллара в Украине за последнюю неделю существенно вырос. В итоге за последние три дня наличная гривна потеряла почти 7% стоимости, в деньгах это 1,7 грн на каждом долларе. Курс упал до 26 грн/доллар и более, последний раз гривна так дешево стоила 8 месяцев назад. Эксперты оценили возможные тренды на следующую неделю.

На прошедшей неделе курс гривны к доллару достиг своего максимума едва ли не за последние полгода. Так, пик пришелся на 12 марта, когда доллар продавался по 27,5-27,7 гривен при официальном курсе 26,57 грн/доллар.

Нацбанк начал повышать курс только после выходных, с 10 марта, но его значение ни разу не превысило 26 гривен: даже в пятницу 13-го было 25,86 грн/доллар. При том, что на межбанковском рынке в пятницу безналичная валюта торговалась в пределах 26,16-26,19 грн/доллар. Лишь на понедельник, 16 марта, регулятор установил курс 26,09 грн/доллар.

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин говорит, что паника постепенно спадает и рынок ищет точку равновесия.

"Мы еще не достигли точки равновесия, тренд изменения курса по-прежнему остается восходящим, но темпы роста значительно меньше, чем два дня назад. Нацбанк оценивает эту ситуацию как "эмоциональное движение рынка" и сейчас активно предлагает валюту, чтобы сбить ажиотаж. Уже продано около 800 млн долларов, и это не предел. Поэтому прогноз на следующую неделю такой: рынок будет успокаиваться, доллар продолжит укрепляться, но намного медленнее, чем раньше. При этом возможны колебания наличного курса вверх-вниз от 26,5 грн/доллар", – отметил Шевчишин, об этом пишет "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин оценивает ситуацию по-другому.

"Проданные НБУ на межбанке 780 млн долларов за три дня не смогли погасить спрос на валюту. Поэтому если продажи продолжатся, а вероятнее всего, что так и будет, это ослабит как ажиотаж, так и рост курса. В итоге Национальный банк растянет на несколько месяцев процесс девальвации гривны до заложенных в госбюджете среднегодовых 27 грн за доллар", – отметил Пендзин.

При этом аналитик отметил давление на курс такого непрогнозируемого фактора, как действия нерезидентов-держателей украинских ОВГЗ. По словам Олега Пендзина, у них на руках ценных бумаг на сумму порядка 100 млрд гривен.

"Если нерезиденты в одночасье захотят продать хотя бы половину ОВГЗ, курс снова рухнет. Но на будущей неделе такое маловероятно", – считает Олег Пендзин.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен: Нацбанк не допустит дальнейшего подъема наличного курса выше 27 гривен за доллар и даже попытается его снизить.

"Вчера сделки на межбанке были символическими, банки имитировали деятельность, похоже, они уже "наелись" валюты. Стабилизация видна, но на следующей неделе курс может еще лихорадить, новый равновесный курс станет известен ближе к концу марта", – сказал Охрименко.

Два эксперта – Олег Пендзин и Андрей Шевчишин – по-прежнему советуют постепенно переводить гривневые сбережения в валюту. А вот Александр Охрименко ожидает на следующей неделе отката курса ниже 26,5 гривны за доллар. По причине которого от конвертации гривны в валюту стоит воздержаться хотя бы до пятницы 20 марта. Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют, только под конкретные немедленные траты в гривне.

Напомним, что аналитики назвали причины роста курса доллара.