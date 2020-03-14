Аналитики назвали причины роста курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полномасштабный финансовый кризис из-за коронавируса привел к девальвации валют развивающихся стран

В росте курса доллара к гривне, который наблюдался в течение последней недели, нет ничего специфического, связанного именно с гривной или с украинской экономикой. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, в мире разгорелся полномасштабный финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса. В четверг большинство мировых бирж пережили максимальное дневное падение более чем за 30 лет, такого одномоментного снижения рынки не видели даже во время Великой рецессии 2008 года.

"На таком фоне капиталы бегут в первую очередь с развивающихся рынков, под ударом оказались все валюты развивающихся стран", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

Отметим, НБУ продает валюту на межбанковском рынке, при этом не меняя тренд, а лишь сглаживая чрезмерные колебания. В течение недели официальный курс доллара к гривне вырос на 4,7% - с 24,92 до 26,09 грн/доллар.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.