Експерти дали прогноз курсу долара в Україні: обвал тільки почався

Курс долара в Україні за останній тиждень істотно виріс. В результаті за останні три дні готівкова гривня втратила майже 7% вартості, у грошах це 1,7 грн на кожному доларі. Курс впав до 26 грн/долар і більше, останній раз гривня так дешево коштувала 8 місяців тому. Експерти оцінили можливі тренди на наступний тиждень.

На минулому тижні курс гривні до долара досяг свого максимуму за останні 8 місяців. Так, пік припав на 12 березня, коли долар продавався по 27,5-27,7 гривень при офіційному курсі 26,57 грн/долар.

Нацбанк почав підвищувати курс тільки після вихідних, з 10 березня, але його значення жодного разу не перевищило 26 гривень: навіть в п'ятницю 13-го було 25,86 грн/долар. При тому, що на міжбанківському ринку в п'ятницю безготівкова валюта торгувалася в межах 26,16-26,19 грн/долар. Лише на понеділок, 16 березня, НБУ встановив курс 26,09 грн/долар.

Що буде з курсом долара наступного тижня

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин каже, що паніка поступово спадає і ринок шукає точку рівноваги.

"Ми ще не досягли точки рівноваги, тренд зміни курсу залишається висхідним, але темпи зростання значно менше, ніж два дні тому. Нацбанк оцінює цю ситуацію як "емоційний рух ринку" і зараз активно пропонує валюту, щоб збити ажіотаж. Вже продано близько 800 млн доларів, і це не межа. Тому прогноз на наступний тиждень такий: ринок буде заспокоюватися, долар продовжить зміцнюватися, але набагато повільніше, ніж раніше. При цьому можливі коливання готівкового курсу вгору-вниз від 26,5 грн/долар", – зазначив Шевчишин, про це пише "Сегодня".

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін оцінює ситуацію по-іншому.

"Продані НБУ на міжбанку 780 млн доларів за три дні не змогли погасити попит на валюту. Тому якщо продажі продовжаться, а найімовірніше, що так і буде, це послабить як ажіотаж, так і зростання курсу. У підсумку Національний банк розтягне на кілька місяців процес девальвації гривні до закладених у держбюджеті середньорічних 27 грн за долар", – зазначив Пендзин.

При цьому аналітик зазначив тиск на курс такого непрогнозованого фактора, як і дії нерезидентів-власників українських ОВДП. За словами Олега Пендзіна, на руках у них цінних паперів на суму близько 100 млрд гривень.

"Якщо нерезиденти відразу захочуть продати хоча б половину ОВДП, курс знову рухне. Але наступного тижня таке малоймовірно", – вважає Олег Пендзін.

А ось президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко впевнений: Нацбанк не допустить подальшого підйому готівкового курсу вище 27 гривень за долар і навіть спробує знизити його.

"Вчора угоди на міжбанку були символічними, банки імітували діяльність, схоже, вони вже "наїлися" валюти. Стабілізацію видно, але на наступному тижні курс може ще лихоманити, новий рівноважний курс стане відомий ближче до кінця березня", – сказав Охріменко.

Два експерта – Олег Пендзін і Андрій Шевчишин – радять поступово переводити гривневі заощадження у валюту. А ось Олександр Охріменко очікує на наступному тижні відкату курсу нижче 26,5 гривні за долар. Через що від конвертації гривні у валюту варто утриматися хоча б до п'ятниці 20 березня. Здавати наявну валюту без особливої необхідності аналітики не радять, тільки під конкретні негайні витрати в гривні.

Нагадаємо, що аналітики назвали причини зростання курсу долара.