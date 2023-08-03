Обсяг продажів як у 2015-му. Стало відомо, які автівки купують українці

Які моделі увійшли в топ

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 5,3 тисячі нових легкових авто, це на 5% менше, ніж у червні та на 45% більше результату липня минулого року.

Лідер серед брендів (понад 880 штук) японська Toyota. Крім того, українці часто обирали французький Renault, німецький Volkswagen, чеський Skoda та німецький BMW.

Skoda (фото: wikipedia)

Volkswagen (фото: wikipedia)

Toyota (фото: wikipedia)

Скільки коштують найпопулярніші авто

Ціна залежить від різних факторів, таких як попит, пропозиція, оцінка компаній тощо.

Найдорожча автівка це - BMW, середня ціна якої 60 тисяч доларів, далі йдуть Volkswagen (50 тисяч доларів), Toyota (35 тисяч доларів), Renault (30 тисяч доларів) та Skoda (25 тисяч доларів).

Від показника довоєнного липня 2021 року, платоспроможний попит на нові легковики відстає на 46%. Майже аналогічний обсяг продажів липневий ринок демонстрував у 2015 році.