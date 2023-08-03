Объем продаж как в 2015 году. Стало известно, какие авто покупают украинцы

Украинцы не меняют свои традиции и как обычно выбирают легковые автомобили. Однако объем продаж почти в два раза ниже, чем в довоенный период.
О том, какие марки и модели чаще покупали украинцы и по какой цене, сообщили в Telegram-канале УкрАвтопром.
В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 5,3 тысяч новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля прошлого года.
Лидер среди брендов (свыше 880 штук) японская Toyota. Кроме того, украинцы часто выбирали французский Renault, немецкий Volkswagen, чешский
Цена зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, оценка компаний.
Самый дорогой автомобиль это - BMW, средняя цена которого 60 тысяч долларов, далее следуют Volkswagen (50 тысяч долларов), Toyota (35 тысяч долларов), Renault (30 тысяч долларов) и Skoda (25 тысяч долларов).
От показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.
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