Обстріли України - не "отвєтка" за Кримський міст. Не ведіться на роспропаганду

Після ракетних обстрілів України 10 жовтня російська пропаганда почала поширювати інформацію, що це така собі "отвєтка" за Кримський міст. Однак це не відповідає дійсності.

Чому це так - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Це не "отвєтка", а черговий акт тероризму

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив, що наратив дня РФ можна озвучити словами рамзана кадирова "Ось тепер я на всі сто відсотків задоволений проведенням СВО".

Цей наратив просувають як умовну відповідь за вибух на Керченському мосту, проте доказів щодо присутності українських спецслужб росія не навела.

"Жоден з пропагандистів не згадує в хронології сьогоднішніх обстрілів ракетні удари по дитячому майданчику чи пішохідному мосту в Києві. Ракетні обстріли цивільної інфраструктури та мирного населення - це черговий доказ терористичних дій кремля", - говориться в повідомленні.

Масовані удари планувалися давно

В Головному управлінні розвідки МО України зазначили, що за даними воєнної розвідки України, російські окупаційні війська отримали вказівку з кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня.

"Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст", - зазначили розвідники.

8 жовтня на аеродром "Оленья" з аеродрому "Енгельс" було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101.

А на зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами "Калібр". Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Обстріли 24.02.2022 не були "отвєткою"

Блогер Mason Lemberg пише, що найгірший висновок, який можуть зробити українці після сьогоднішніх ракетних обстрілів - це думати що обстріли були "помстою", "отвєткою".

"Я вам нагадаю, що обстріли 24.02.2022 не були отвєткою ні на що. Точніше ворог придумав собі виправдання у вигляді отвєтки на "обстріли Донєцка", - написав блогер.

За його словами їхня "отвєтка" під час того як вони вбивають українців - це просто відмазка для самих себе, бажання переконати себе що вони ще люди.