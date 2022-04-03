Обстрелы жилых домов: эксперт объяснил, какие дома выстоят и как их можно укрепить
В Украине дома в разные периоды строились по разным технологиям. И порой именно от этого зависит, выстоит ли он под обстрелами. Какие дома самые прочные, в каких подвалах прятаться нельзя и как можно укрепить дом?
На эти вопросы ответил строительный эксперт Эдвард Пухаев в комментарии для "Информатор".
Какие дома в Украине самые прочные
1. Постройки от 2010 до 2022 года – это монолитно-каркасные здания. Они лучше всех справляются с задачей безопасности. Игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя и даже в таких домах нужно спускаться в укрытие. Но именно у таких зданий процент выстоять самый высокий.
2. Постройки с 2000 по 2010 год – такие дома в большинстве кирпичные. В них безопаснее, чем в панельных домах. Но менее безопасно, чем в новостройках.
3. Постройки времен СССР (панельные 70-80-хх и кирпичные 50-80-хх) – самые ненадежные здания и при попадании снарядов будет лавинообразный тип разрушения. Относительно безопасное место в таких домах – средние этажи и правило двух стен (в идеале – лестничная клетка).
4. В панельных домах прятаться в подвале очень опасно, так как при обрушении здания будет сложно эвакуировать людей из-под завалов.
5. Постройки до 1950-х – такие здания кирпичные с бетонными или деревянными перекрытиями. Они относительно прочные, но тут нужно учитывать технические характеристики каждого конкретного здания.
Нужно учитывать, что деревянные перекрытия могут стать причиной масштабных пожаров. Однако в таких домах часто есть бомбоубежища и именно в них стоит переждать опасность.
6. Постройки до 1920-х – эти здания кирпичные с деревянным покрытием. Вероятность пожара после попадания снаряда – 100%. Нужно уходить в убежище обязательно.
Как можно укрепить укрытие
- В идеале, в подвале должно быть два выхода. Найдите обязательно ключи от второго выхода заранее. Проверьте вентиляцию.
- Если второго выхода нет, то нужно приготовить ломы, лопаты и топоры и хранить их в укрытии. Разложить инструмент нужно в разных частях помещения.
- Обязательно должен быть запас чистой воды. В большом количестве.
- В убежище обязательно должно быть несколько огнетушителей.
- Составьте список заселенных квартир и тех жильцов, которые находятся в доме. В случае обрушения спасатели будут знать точное количество человек и приблизительное расположение людей в доме.
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