Обстріли житлових будинків: експерт пояснив, які будинки вистоять і як їх можна зміцнити
В Україні будинки в різні періоди будувалися за різними технологіями. І часом саме від цього залежить, чи вистоїть він під обстрілами. Які будинки найміцніші, в яких підвалах ховатися не можна і як можна зміцнити будинок?
На ці питання відповів будівельний експерт Едвард Пухаєв в коментарі для "Інформатор".
Які будинки в Україні найміцніші
1. Споруди від 2010 до 2022 року – це монолітно-каркасні будівлі. Вони краще за всіх справляються із завданням безпеки. Ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна і навіть в таких будинках потрібно спускатися в укриття. Але саме у таких будівель відсоток вистояти найвищий.
2. Споруди з 2000 по 2010 рік – такі будинки в більшості цегляні. У них безпечніше, ніж в панельних будинках. Але менш безпечно, ніж в новобудовах.
3. Споруди часів СРСР (панельні 70-80-хх і цегляні 50-80-хх) - самі ненадійні будівлі та при попаданні снарядів буде лавиноподібний тип руйнування. Щодо безпечного місця в таких будинках - середні поверхи та правило двох стін (в ідеалі – сходова клітка).
4. У панельних будинках ховатися в підвалі дуже небезпечно, оскільки при обваленні будівлі буде складно евакуювати людей з-під завалів.
5. Споруди до 1950-х - такі будівлі цегляні з бетонними або дерев'яними перекриттями. Вони відносно міцні, але тут потрібно враховувати технічні характеристики кожного конкретного будинку.
Потрібно враховувати, що дерев'яні перекриття можуть стати причиною масштабних пожеж. Однак в таких будинках часто є бомбосховища і саме в них варто перечекати небезпеку.
6. Споруди до 1920-х - ці будівлі цегляні з дерев'яним покриттям. Імовірність пожежі після попадання снаряда-100%. Потрібно йти в притулок обов'язково.
Як можна зміцнити укриття
- В ідеалі, в підвалі має бути два виходи. Знайдіть обов'язково ключі від другого виходу заздалегідь. Перевірте вентиляцію.
- Якщо другого виходу немає, то потрібно приготувати ломи, лопати та сокири й зберігати їх в укритті. Розкласти інструмент потрібно в різних частинах приміщення.
- Обов'язково повинен бути запас чистої води. У великій кількості.
- У притулок обов'язково має бути кілька вогнегасників.
- Складіть список заселених квартир і тих мешканців, які знаходяться в будинку. У разі обвалення рятувальники знатимуть точну кількість людей і приблизне розташування людей в будинку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо ваші вікна розбило вибухом і як можна їх захистити.
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