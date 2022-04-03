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Обстріли житлових будинків: експерт пояснив, які будинки вистоять і як їх можна зміцнити

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Неділя 03 квітня 2022 15:38
Обстріли житлових будинків: експерт пояснив, які будинки вистоять і як їх можна зміцнити Фото: які будівлі в Україні можуть витримати авіаудари (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Україні будинки в різні періоди будувалися за різними технологіями. І часом саме від цього залежить, чи вистоїть він під обстрілами. Які будинки найміцніші, в яких підвалах ховатися не можна і як можна зміцнити будинок?

На ці питання відповів будівельний експерт Едвард Пухаєв в коментарі для "Інформатор".

Які будинки в Україні найміцніші

1. Споруди від 2010 до 2022 року – це монолітно-каркасні будівлі. Вони краще за всіх справляються із завданням безпеки. Ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна і навіть в таких будинках потрібно спускатися в укриття. Але саме у таких будівель відсоток вистояти найвищий.

2. Споруди з 2000 по 2010 рік – такі будинки в більшості цегляні. У них безпечніше, ніж в панельних будинках. Але менш безпечно, ніж в новобудовах.

3. Споруди часів СРСР (панельні 70-80-хх і цегляні 50-80-хх) - самі ненадійні будівлі та при попаданні снарядів буде лавиноподібний тип руйнування. Щодо безпечного місця в таких будинках - середні поверхи та правило двох стін (в ідеалі – сходова клітка).

4. У панельних будинках ховатися в підвалі дуже небезпечно, оскільки при обваленні будівлі буде складно евакуювати людей з-під завалів.

5. Споруди до 1950-х - такі будівлі цегляні з бетонними або дерев'яними перекриттями. Вони відносно міцні, але тут потрібно враховувати технічні характеристики кожного конкретного будинку.

Потрібно враховувати, що дерев'яні перекриття можуть стати причиною масштабних пожеж. Однак в таких будинках часто є бомбосховища і саме в них варто перечекати небезпеку.

6. Споруди до 1920-х - ці будівлі цегляні з дерев'яним покриттям. Імовірність пожежі після попадання снаряда-100%. Потрібно йти в притулок обов'язково.

Як можна зміцнити укриття

  • В ідеалі, в підвалі має бути два виходи. Знайдіть обов'язково ключі від другого виходу заздалегідь. Перевірте вентиляцію.
  • Якщо другого виходу немає, то потрібно приготувати ломи, лопати та сокири й зберігати їх в укритті. Розкласти інструмент потрібно в різних частинах приміщення.
  • Обов'язково повинен бути запас чистої води. У великій кількості.
  • У притулок обов'язково має бути кілька вогнегасників.
  • Складіть список заселених квартир і тих мешканців, які знаходяться в будинку. У разі обвалення рятувальники знатимуть точну кількість людей і приблизне розташування людей в будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо ваші вікна розбило вибухом і як можна їх захистити.

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