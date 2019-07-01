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Обстріл санітарного авто на Донбасі: назвали імена загиблих медиків (фото)

STYLERВійна    01.07.2019 - 17:14
Обстріл санітарного авто на Донбасі: назвали імена загиблих медиків (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Військових медиків обстріляли в районі села Водяне в зоні ООС

На Донбасі в районі ООС окупанти обстріляли санітарний автомобіль вранці 1 липня. В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети загинули два медики, ще один отримав поранення. Жертвами цинічного обстрілу в районі села Водяне стали старший матрос Сергій Григорович Майборода і сержант Ірина Вікторівна Шевченко, повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти на сторінці у Facebook.

Зазначимо, що бойовики відкрили вогонь близько 11:00. Один військовослужбовець загинув на місці, двоє інших були екстрено евакуйовані у лікарню у важкому стані. На жаль, від отриманих травм другий військовий медик також помер.

В санітарному автомобілі медики здійснював евакуацію пораненого.

 

Ірина Шевченко (Фото з соцмереж)

"Ви були, є, і завжди будете... Відважними воїнами! Відданими захисниками! Щирими побратимами!" - йдеться в повідомленні.

Також у підрозділі 36-й ОБМП додали, що командування і весь особовий склад морських піхотинців висловлює щирі співчуття рідним загиблих.

"Сумуємо разом з вами. Світла пам'ять полеглим героям..." - написали морпіхи.

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю воїнів і сумують за героями.

  • Невтамовний біль;
  • Вічна пам'ять! Бережіть себе!
  • Вічна пам'ять героям;
  • Земля вам пухом;
  • Вічна пам'ять морським піхотинцям. Прошу надати всі дані і фото для внесення до Книги пам'яті;
  • Сум та біль, вічна пам'ять...

Обстріл санітарного авто на Донбасі: назвали імена загиблих медиків (фото)

Обстріл санітарного авто на Донбасі: назвали імена загиблих медиків (фото)

Обстріл санітарного авто на Донбасі: назвали імена загиблих медиків (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося, раніше на Донбасі військові виявили тіло бійця, який загинув 22 червня під час виконання бойового завдання. Загиблий – боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені Данила Галицького Анатолій Сорочинський із позивним "Жмурик". Йому було 30 років.

Також ми писали про те, що на фронті загинув молодий розвідник з позивним "Механік".

Нагадаємо, в ніч проти 7 червня в зоні ООС на Донбасі в результаті артилерійського обстрілу позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганское на Світлодарській дузі загинули два бійця - 28-річний Дмитро Пругло з позивним "Круглий" і 23-річний Максим Олексюк з позивним "Максон".

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