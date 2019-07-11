Обстрел автоколонны на Донбассе: стало известно имя погибшего бойца (фото)

В среду, 10 июля, автоколонна главы Донецкой области Павла Кириленко попала под обстрел возле села Гранитное на Донбассе. В результате один военнослужащий погиб, а еще один получил ранения средней тяжести. Глава Донецкой ОГА не пострадал.

Стало известно, что погибшего бойца звали Антон Фака и ему был всего 21 год. Родом военнослужащий из Николаева. Имел звание младшего сержанта и служил в 406 отдельной артиллерийской бригаде Военно-Морских Сил Украины.

"Погиб на фронтах Национально-Освободительной войны, в районе Гранитного, сегодня 10.07. 2019, в результате попадания ПТРК в грузовик, который сопровождал джип главы Донецкой ВГА Павла Кириленко, который без разрешения командования ООС решил покататься по линии фронта и остановился, чтобы что-то там посмотреть. Какой горе…Я не хочу пафосных слов сейчас. Просто посмотрите в это совсем юное лицо. Аэроразведчик, вся жизнь впереди", - написал на своей странице Назар Приходько и опубликовал фотографию погибшего бойца.

Антон Фака погиб возле Гранитного (facebook.com/pumamgo)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно о гибели известного ветерана АТО, который получил награду "Народный герой" Виталия Борща.

А также рассказывали о том, что на Донбассе погиб боец-доброволец, который два года находился в плену у боевиков.