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Автоколонна главы Донецкой ОГА попала под обстрел

Новости » Происшествия    10.07.2019 - 18:52
Автоколонна главы Донецкой ОГА попала под обстрел
Фото: Павел Кириленко (wikipedia.org)

Обстрел произошел на выезде из села Гранитное

Автоколонна главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко попала под обстрел в районе южной окраины Гранитного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента Владимира Зеленского. 

Как сообщается, инцидент произошел сегодня, 10 июля, на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ "Гнутово". Автомобиль главы Донецкой ОГА, стоявший неподалеку, не пострадал.

Отметим, сегодня в 15:00 в районе южной окраины Гранитного враждебным ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля один военнослужащий погиб. Еще один военнослужащий получил ранения средней тяжести. Рядом с грузовым автомобилем и находилась автоколонна Кириленко. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во время обстрелов боевиков на Донбассе получил ранение мирный житель. В частности, 6 июля 39-летняя женщина получила огнестрельное ранение на блокпосте в Горловке.

Кроме того, за сутки 9 июля боевики 27 раз нарушили режим перемирия. Подчеркнем, что в результате обстрелов получили ранения 9 украинских военных. Кроме того, в ООС сообщали, что ночью 8 июля в Донецкой области под обстрел российских оккупантов попал населенный пункт Водяное.

 

 

На Донбассе при обстреле ранен мирный житель На Донбассе пострадали девять украинских военных
Новости Украины Донецкобстрел
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