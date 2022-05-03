Всеобщая мобилизация в Украине: с каким количеством детей точно не призовут

Какое количество детей освобождает от призыва

Согласно законодательству не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, имеющие на воспитании трех несовершеннолетних детей.

Не могут призвать и того, кто самостоятельно воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет.

Также не подлежат мобилизации усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают несовершеннолетних детей, сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Если есть ребенок с инвалидностью

Также не будут мобилизованы родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или тяжело больного ребенка.

Еще одна категория, которая не подлежит мобилизации, - это родители, которые воспитывают совершеннолетнюю ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы.

Как пересечь границу

При планировании пересечения границы военнообязанные мужчины (18-60 лет) должны иметь документы, которые подтверждают то, что они, к примеру, являются родителями трех и более детей.

Также одними из документов могут быть соответствующие медицинские документы, подтверждающие факт болезни или наличия у ребенка инвалидности.



Для дополнительных разъяснений можно обратиться на горячую линию системы бесплатной правовой помощи 0 800 213 103.

Мобилизацию могут продолжить

Общая мобилизация была объявлена 24 февраля сроком на три месяца, однако ее могут пролонгировать.

"Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев, от 24 февраля, которые скоро должны истечь, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период (24 мая - Ред.)”, - пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге.