Загальна мобілізація в Україні: з якою кількістю дітей точно не призвуть

Яка кількість дітей звільняє від призову

Згідно із законодавством не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають на вихованні трьох неповнолітніх дітей.

Не можуть призвати й того, хто самостійно виховує дитину віком до 18 років.

Також не підлягають мобілізації усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітніх дітей, сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Якщо є дитина з інвалідністю

Також не будуть мобілізовані батьки чи опікуни, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю або тяжкохвору дитину.

Ще одна категорія, яка не підлягає мобілізації, - це батьки, які виховують повнолітню дитину з інвалідністю 1 або 2 групи.

Як перетнути кордон

При плануванні перетину кордону військовозобов'язані чоловіки (18-60 років) повинні мати документи, які підтверджують те, що вони, до прикладу, є батьками трьох і більше дітей.

Також одними з документів можуть бути відповідні медичні документи, які підтверджують факт хвороби чи наявності в дитини інвалідності.



Для додаткових роз'яснень можна звернутись на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103.

Мобілізацію можуть продовжити

Загальна мобілізація була оголошена 24 лютого терміном на три місяці, проте її можуть пролонгувати.

"Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, від 24 лютого, які скоро мають спливти, але це не значить, що вона може закінчитися. Все буде залежати від обстановки, яка складеться на той період (24 травня - Ред.)”, - пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу.