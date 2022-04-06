Общая мобилизация: как побороть страх после получения повестки

"Сейчас многие переживают стресс от многих факторов неопределенности, пришедших вместе с войной. Одним из них есть вероятность мобилизации. Неизвестность и ожидания вызывают больше всего страхов", - объясняет специалист.

Она отметила, что уведомление о мобилизации в этой ситуации вызывает резкие, но кратковременные реакции. Неожиданная повестка, недостаточность исходной информации, необходимость быстрых решений, кардинально изменяющих жизненные планы, может вызвать растерянность, повышение тревоги, ступор или суетливость.

Портницкая дала несколько советов о том, как справиться с этими чувствами и не потерять контроль над ситуацией:

1. После сообщения дайте себе паузу, хотя бы на пару минут. Используйте стабилизирующее дыхание: короткий вдох - длинный выдох или вдох и выдох под счет

2. Испытывать страх - это нормально. Совершенно нормально испытывать страх смерти, боли, ранения, остаться калекой.

3. Поговорите о своих страхах, поделитесь с близкими. Самую большую тревогу и страхи вызывает неизвестность. При разговоре он становится озвученным, известным и более конкретным. А значит менее страшным. У вас появятся идеи, как максимально позаботиться о своей безопасности и избежать рискованных шагов.

4. Употребление алкоголя или других психоактивных веществ нежелательно, так как это помогает только на очень короткое время – дальше будет ухудшение.

5. Чрезмерная смелость может привести к опрометчивым поступкам и серьезным последствиям, в том числе с угрозой собственной жизни или жизни других, но возвращение в реальность принесет еще больше страха.

6. Постарайтесь спланировать ваши сборы: что нужно сделать, какие вещи собрать, что положить в рюкзак, как добраться до пункта сбора, кому оставить контакты.

7. Договоритесь с родными и друзьями о способе связи: основной и дополнительный, в какое время (выбирайте одно и то же время суток).

8. По прибытии в часть стоит познакомиться со всеми, взять у них контакты, спросить о разрешении держать через них связь с родными (если вдруг телефон сломается или разрядится).